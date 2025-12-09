'다이어트 주사' 맞은 여성, 피 토하고 의식 잃어…"1년간 임신 피해야"
|자료사진 출처=언스플래쉬
[스포츠조선 장종호 기자] 이른바 '살 빼는 주사'를 맞은 중국의 20대 여성이 피를 토하는 등 심각한 부작용을 겪었다고 호소했다.
중국 매체 CCTV와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 중국 장쑤성 쑤저우에 사는 28세 여성 첸씨는
SNS에서 "주사 한 번으로 최소 3.5㎏을 감량할 수 있다"는 광고를 보고 900위안(약 18만원)에 3회분 '다이어트 주사' 패키지를 구매했다. 처음 사용하는 제품이라 조심스럽게 권장량의 절반만 복부에 주사했지만, 곧 구토와 식욕 부진이 나타났다.
그녀는 "첫 3일 동안 하루에 거의 1㎏씩 빠져 나흘 만에 약 5㎏을 감량했다"고 말했다.
그러나 나흘째부터 상태가 급격히 악화됐다. 첸씨는 "녹색과 노란 액체를 토했는데 병원에서는 담즙이라고 했다. 위 점막이 이미 손상된 상태였다"며 "심전도 검사 중 갑자기 피를 토했고 소화기관이 출혈로 망가졌다. 맥박이 멈춰 응급처치를 받았으며 의식을 잃었다가 깨어나서야 상황을 알게 됐다"고 전했다.
응급 치료 후 그녀는 위기를 넘겼지만, 의사들은 손상이 완전히 회복되지 않았다며 최소 1년간 임신을 피할 것을 권고했다.
CCTV 보도에 따르면, 해당 '다이어트 주사'는 라이브커머스 등에서 유행처럼 판매됐지만 사실상 불법 제품이었다. 제조업체들은 위조·도용된 생산 허가증을 사용했고, 무허가 소규모 작업장에서 불법으로 확보한 세마글루타이드(제2형 당뇨병 및 장기 체중 관리용 처방약)를 재포장했다. 주사 한 개당 제조 원가는 불과 4위안(약 800원)에 불과한 것으로 드러났다.
네티즌들은 "너무 무섭다. 건강한 방법으로 살 빼야 한다", "외모 불안에 휘둘리지 말고 조심하라", "다이어트와 목숨을 맞바꿀 수 있다" 등의 글을 남기고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
