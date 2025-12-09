아들을 진공 비닐팩에 넣은 철없는 엄마…조회수 때문?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 러시아의 한 유명 블로거가 자신의 아들을 진공 비닐팩에 넣은 영상을 촬영해 SNS에 올렸다가 경찰 조사를 받고 있다.
영상을 보면 그녀는 아들을 집안 바닥에 펼쳐놓은 산업용 진공 비닐봉지 안에 눕게 한 뒤 지퍼를 닫고 청소기 호스를 연결해 공기를 빨아들였다. 그러자 아이는 숨을 크게 들이마신 뒤 "하나, 둘, 셋"을 외쳤고, 곧이어 비닐이 얼굴에 밀착되자 "엄마!"라는 비명 소리를 냈다.
네티즌들의 비난이 빗발치자 경찰은 "미성년 아들에게 폭력적 행위를 가하는 것으로 보이는 영상"이라며 "현재 사파리나를 대상으로 조사 중"이라고 밝혔다. 아동보호 당국 역시 법적 검토와 아이에 대한 보호 조치를 약속했다.
사파리나는 과거에도 수백만 조회수를 기록한 바이럴 영상을 올린 바 있으며, 이번 영상 역시 '좋아요'를 얻기 위해 게시한 것으로 알려졌다. 네티즌들은 "몇 초 만에 아이가 질식할 수 있었다", "강력한 처벌을 해야 한다", "조회수를 위해 아들의 목숨을 갖고 장난을 치다니 제정신이냐" 등 비판적 반응을 보이고 있다.
