아들을 진공 비닐팩에 넣은 철없는 엄마…조회수 때문?

기사입력 2025-12-09 16:30


사진출처=NTV

[스포츠조선 장종호 기자] 러시아의 한 유명 블로거가 자신의 아들을 진공 비닐팩에 넣은 영상을 촬영해 SNS에 올렸다가 경찰 조사를 받고 있다.

NTV, 더 선 등 외신들에 따르면 러시아 사라토프 지역에 사는 유명 블로거 안나 사파리나(36)는 최근 10살 아들을 대형 진공 비닐봉지에 넣고 공기를 흡입하는 위험한 장면을 촬영해 SNS에 게시했다.

영상에는 '결석 3주째'라는 자막이 삽입돼 있었는데 사파리나는 아들이 학교에 결석해 집에 머무는 동안 가족이 지루해 이런 영상을 찍었다고 밝혔다.

영상을 보면 그녀는 아들을 집안 바닥에 펼쳐놓은 산업용 진공 비닐봉지 안에 눕게 한 뒤 지퍼를 닫고 청소기 호스를 연결해 공기를 빨아들였다. 그러자 아이는 숨을 크게 들이마신 뒤 "하나, 둘, 셋"을 외쳤고, 곧이어 비닐이 얼굴에 밀착되자 "엄마!"라는 비명 소리를 냈다.

사파리나는 곧바로 비닐 팩을 열었고, 아들은 안도의 표정을 지었다.

해당 영상은 곧 온라인에서 큰 파장을 불러일으켰다.

네티즌들의 비난이 빗발치자 경찰은 "미성년 아들에게 폭력적 행위를 가하는 것으로 보이는 영상"이라며 "현재 사파리나를 대상으로 조사 중"이라고 밝혔다. 아동보호 당국 역시 법적 검토와 아이에 대한 보호 조치를 약속했다.

사파리나는 과거에도 수백만 조회수를 기록한 바이럴 영상을 올린 바 있으며, 이번 영상 역시 '좋아요'를 얻기 위해 게시한 것으로 알려졌다. 네티즌들은 "몇 초 만에 아이가 질식할 수 있었다", "강력한 처벌을 해야 한다", "조회수를 위해 아들의 목숨을 갖고 장난을 치다니 제정신이냐" 등 비판적 반응을 보이고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

