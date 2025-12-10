아픈 곳 '반대편'에 침 놓는 이유, 과학적 근거 나왔다

|
[스포츠조선 장종호 기자] 근골격계 통증 환자에게 통증 부위가 아닌 반대쪽에 침을 놓는 '거자(巨刺) 침법'이 통증 감소와 관절 기능 개선에 모두 효과적이라는 연구 결과가 나왔다.
◇왜 아프지 않은 곳에 침을 놓을까?
◇맥 강도 차이가 치료 효과의 핵심
연구팀은 한의학적 진단 요소인 '맥 강도 차이'에 주목했다. 이는 양쪽 손목의 맥을 짚어 왼쪽과 오른쪽 맥의 힘이 얼마나 다른지를 평가하는 것으로, 전통적으로 한의학에서는 신체의 불균형 또는 증상의 편향을 반영하는 지표로 사용돼 왔다. 연구팀은 이 전통적 진단 개념이 실제 임상 효과와도 연관되는지를 확인하기 위해, 거자침법 치료 후 환자들의 통증과 기능 변화를 맥 강도 차이 유무에 따라 비교했다.
분석 결과, 맥 강도 차이가 뚜렷한 환자군은 차이가 없는 환자군보다 통증 감소 폭이 거의 2배 가까이 큰 것으로 나타났다. 상지(어깨·팔) 통증 환자의 경우 맥 강도 차이가 있는 환자군은 통증이 평균 54.7% 감소해, 차이가 없는 환자군의 31.3% 감소보다 훨씬 큰 개선을 보였다. 하지(무릎·다리) 통증 환자에서도 맥 강도 차이가 있는 환자군은 56.3%, 차이가 없는 환자군은 29.5% 개선됐다.
거자 침법의 효과는 관절 가동범위(ROM)에서도 큰 차이가 확인됐다. 관절 움직임 제한이 있었던 22명 중, 맥 강도 차이가 있는 군 87.5%에서 관절 가동범위가 개선된 반면, 차이가 없는 군에서는 16.7%만 기능이 호전됐다. 이는 거자침법이 모든 환자에게 동일하게 작용하는 것이 아니라, '맥 강도 차이'라는 전통 진단 요소가 실제 치료 반응을 결정하는 중요한 지표가 될 수 있음을 보여준다.
◇전통 한의학 진단 개념의 현대적 검증
강동경희대병원 침구과 박연철 교수는 "이번 연구는 '황제내경'과 '동의보감'에 기록된 거자 침법의 임상적 의의를 환자 데이터를 통해 검토한 최초의 연구 중 하나로, 맥 강도 차이가 거자침법의 치료 효과를 예측할 수 있는 객관적 지표로 활용될 가능성을 제시했다"고 설명했다. 또한, 침구과 백용현 교수는 "맥 강도 차이는 한의학에서 오랜 기간 환자의 신체 불균형 상태를 파악하는 중요한 진단 요소였다"며 "거자침법은 시술 위험이 낮고 다양한 근골격계 질환 치료와 병행하기 좋기 때문에, 환자별 맞춤 통증 치료 전략을 확장하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 밝혔다.
이번 연구는 대학병원 연구팀과 한의원 임상 현장이 협력해 전통 진단 개념을 현대 임상에서 검증한 중요한 출발점이라는 의의를 갖는다. 연구팀은 이번 후향적 분석 결과를 바탕으로 맥 강도 차이를 객관적으로 측정할 수 있는 기기 개발을 추진하고 있으며, 보다 정확한 검증을 위해 전향적 관찰연구, 나아가 무작위 대조군 임상연구로 연구를 고도화해, 근골격계 통증 환자를 위한 세분화된 맞춤형 치료 전략의 임상적 근거를 체계적으로 확립할 계획이다.
