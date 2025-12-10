'연말은 제주에서' 대한항공, 제주행 마일리지 특별기 운영

기사입력 2025-12-10 13:16


'연말은 제주에서' 대한항공, 제주행 마일리지 특별기 운영

대한항공이 12월 24일부터 31일까지 김포-제주 노선에 마일리지 특별기를 운영한다. 편리한 스케줄로 특별기를 운영해 성탄절과 연말 맞이 여행을 계획하는 고객들에게 마일리지 편의성을 높이기 위한 일환에서 기획됐다.

10일 대한항공에 따르면 마일리지 특별기는 크리스마스이브인 12월 24일부터 김포-제주 노선 특정 시간대에 마일리지로 우선 발권이 가능하도록 마련됐다. 다만 28일은 운항하지 않는다.

특별기 운항 일정은 김포발 오후 6시 55분, 제주발 오후 9시 5분이다. 26일과 29일의 경우 김포발 오전 6시 50분, 제주발 오전 9시 10분 오전 일정이 추가된다. 30일은 김포발 오전 6시 50분·제주발 오전 8시 55분, 김포발 오후 12시 20분·제주발 오후 2시 30분 일정 항공편도 추가로 운영된다. 마일리지 특별기의 상세 운항 스케줄과 예약은 12월 10일부터 대한항공 홈페이지와 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.

대한항공 관계자는 "성탄절 연휴와 연말을 앞두고 고객들의 항공편 선택의 폭을 넓히고자 수요가 높은 김포-제주 노선에 마일리지 특별기를 띄우기로 결정했다"며 "고객이 마일리지를 더욱 다양하게 활용할 수 있는 방안을 지속적으로 늘려갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

