HD현대사이트솔루션 중형 전동 지게차, 북미 '올해의 제품상' 수상

HD현대사이트솔루션의 중형 전동지게차 신모델이 북미 전문지로부터 '올해의 제품상'을 수상했다.
10일 HD현대사이트솔루션에 따르면 북미 물류·자재 전문 매체 'Material Handling 24/7'이 주관하는 '올해의 제품상(Readers' Choice Products of the Year)' 지게차 부문에 4톤~9톤급 중형 전동지게차 신모델이 선정됐다. Material Handling 24/7은 지게차 업계의 대표적인 전문지로 매년 독자 투표를 통해 15개 분야의 우수 제품을 선정해 '올해의 제품상'을 발표한다. 올해의 제품상은 물류센터 운영자, 장비 구매 및 운전자 등 업계 관계자들의 평가가 반영된 결과다.
HD현대사이트솔루션의 신형 전동지게차는 300V급 고전압 배터리와 고효율 영구자석 모터를 탑재해 동급 내연기관 지게차에 버금가는 출력과 주행 성능을 갖췄다. 판매용 고전압 전동지게차로는 북미 최초로 대표 안전인증(UL)을 획득해 안전성과 신뢰성을 한층 강화했다. 중국 등 대부분의 경쟁사 제품은 80V급 배터리를 적용해 내연기관 대비 출력이 부족하다는 한계가 제기돼왔다.
고객의 작업 환경과 예산을 고려해 다양한 배터리 용량을 선택할 수 있어, 고성능 작업이 필요한 현장부터 비용 효율이 중요한 현장까지 폭넓게 대응할 수 있다. 충전 방식도 고속 충전은 물론 충전기 한 대로 여러 대의 장비를 충전하는 멀티 충전까지 지원하여 현장 활용성을 크게 높였다.
올해 하반기 출시된 중형 전동지게차 신모델은 북미, 유럽 등 해외 시장에서 이미 110여 대를 수주하는 등 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있다.
송희준 HD현대사이트솔루션 대표는 "10톤 이상의 대형급 전동지게차도 출시해 고중량 작업 현장의 전동화 전환을 선도하겠다"고 말했다.