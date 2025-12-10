'딸기, 갈비, 회' 이마트, 연말 홈파티용 인기 먹거리 할인전 진행

기사입력 2025-12-10 15:43


이마트가 연말을 맞아 홈파티를 즐기는 이들을 위해 먹거리 할인전을 진행한다. 할인전은 11일부터 17일까지 진행되며 과일, 육류 등 신선식품을 비롯해 즉석조리, 가공식품 등이 대상이다.

10일 이마트에 따르면 우선 겨울철 인기 과일을 합리적 가격에 선보인다. '신선그대로 딸기(500g)' 2팩 이상을 행사카드로 전액 결제 시 6000원 할인한다. 정상가 1만1980원인 신선 그대로 딸기를 팩당 8980원에 구매할 수 있다. 행사카드는 이마트e, 삼성, KB국민(BC제외), 신한(BC제외), 현대, NH농협(BC제외), 우리, 롯데, 전북은행 등이다.

'달달과즙 황금향' 봉지(1.2kg)와 박스(1.5kg)를 각각 정상가 1만1900원, 1만3900원에서 신세계포인트 적립 시 4000원 할인한 7900원, 9900원에 판매한다. 단감(5입/봉)은 2봉 이상 구매 시 30% 할인하고, 베트남 용과(4입)는 8980원에 판매한다.

육류도 저렴하게 구매할 수 있다. 미국산 생 LA갈비를 비롯해 포갈비, 칼집 갈비살 팩 상품을 신세계포인트 적립 시 2만원 할인하며, 토양부터 비료, 사육방식까지 건강하게 키운 유기농 호주산 소고기 전 품목은 2팩 이상 구매 시 팩당 3000원 할인한다.

국내산 돈 앞다리 수육과 불고기를 100g당 각 1280원에 판매하고, 무항생제?동물복지 계육 볶음탕 전 품목, '팜덕 스모크 훈제오리(500g)', '대파 소불고기(800g/팩)'는 신세계포인트 적립 시 각각 30%, 3000원, 4000원 할인 혜택을 제공한다.

수산물의 경우 광어회 필렛은 신세계포인트 적립 시 100g 당 9980원에서 20% 할인한 7984원에 구매할 수 있다. 국산 생병어(중/마리) 3980원, 생삼치 특?특대 사이즈를 각각 7980원, 9980원에 판매한다.

홈파티 준비 부담을 줄여주는 키친델리 즉석조리 상품도 강화했다. 홍콩관광청과 협업을 통해 출시한 인기 홍콩요리 간편식 3종이 대표적이다.

탱글한 새우 피시볼과 시원한 육수, 옥수수면, 라조장이 어우러진 '새우완탕(366g)'은 6980원, 닭가슴살, 토마토, 목이버섯을 땅콩드레싱, 라조장과 즐길 수 있는 '고소한 참깨 닭냉채 WITH 이금기(430g)'는 9980원, 새우?두부 피시볼과 짬뽕 풍의 매콤한 육수가 조화로운 '매콤 샤브샤브(711g)'는 1만4980원 등에 판매한다.


한편 이마트는 내년 1월 1일까지 홍콩 간편 요리를 구매한 고객을 대상으로 경품 이벤트 참여 기회도 제공한다. 상품에 표기된 QR코드를 스캔해 이벤트 페이지에 접속하면 구매 인증 및 응모를 진행할 수 있다. 구매 인증 시 영수증이 필요하다. 1등(1명)은 5성급 호텔, 비즈니스 항공권을 포함한 800만원 상당의 미식여행권(2인), 2등(5명)에게는 홍콩 항공권(2인), 3등(100명)에게는 이마티콘 5원권이 주어진다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

