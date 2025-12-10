불륜남 아내 귀가에 10층 외벽 타고 달아난 여성…"스파이더걸 같다"

기사입력 2025-12-10 15:43


사진출처=엑스(X)

[스포츠조선 장종호 기자] 유부남과 불륜을 즐기던 여성이 남성의 아내가 갑자기 귀가하자 고층 아파트 외벽을 타고 도망치는 영상이 화제다.

대만 매체 치모신원에 따르면 최근 중국 광둥성의 한 아파트 주민은 한 불륜 여성이 10층에서 아슬아슬하게 탈출했다며 해당 영상을 SNS에 게시했다.

그가 촬영한 영상을 보면 한 남성이 10층 아파트 내부에서 창문을 열었고, 흰색 옷을 입은 한 여성이 바깥 난간에 매달렸다.

여성은 아래층 창문으로 내려가려다 실패했고, 곧바로 외벽을 타고 옆라인 한 층 아래 집의 창문을 통해 들어가려 안간힘을 썼다.

여성이 해당 창문을 두드리자 안에 있던 한 주민이 창문을 열어 여성의 팔을 당겨 집 안으로 끌어당겼다.

현지에서는 유부남이었던 남성이 아내가 갑자기 귀가하자 내연녀인 여성을 바깥으로 보내 도망치게 한 것이라는 주장이 나왔다.

영상을 본 네티즌들은 "요즘 바람을 피우려면 등반 능력을 갖춰야 한다", "아내도 이 영상을 보았을까?", "해당 여성은 초인적인 힘을 발휘했다. 스파이더걸 같다", "목숨 걸고 불륜을 저지른다" 등의 댓글을 게시하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.