LX인터내셔널, 해외 광산 환경복구로 산업통상부 장관 표창 수상

기사입력 2025-12-10 15:51


LX인터내셔널, 해외 광산 환경복구로 산업통상부 장관 표창 수상
◇필리핀 라푸라푸 광산의 환경복구 전후 모습.

LX인터내셔널이 10일 진행된 '2025년 해외자원개발 심포지엄'에서 해외자원개발 유공 단체로 선정돼 산업통상부 장관 표창을 받았다. 수상은 필리핀 라푸라푸 광산의 환경복구를 성공적으로 완료한 성과가 지속가능한 자원개발의 모범 사례로 공식적으로 인정받은 결과다.

LX인터내셔널에 따르면 지난해 지난 2023년 필리핀 라푸라푸 광산의 환경복구 작업을 완료하고, 올해 8월 필리핀 환경자원부(DENR) 산하 지질광업청(MGB)으로부터 광산 복구에 관한 법적 환경적 의무를 모두 충족했음을 승인하는 '최종 이양 증명서'를 수취했다. 이는 필리핀 정부가 1995년 광업법 개정을 통해 환경복구를 의무화 한 이래 '최종 광산 복구 및 폐광 계획'에 대해 검증하고 이행했음을 공식 인증한 첫 사례다. 한국 기업이 해외 광산에 대한 환경복구 작업을 마치고 현지 정부의 공식 승인을 받은 것도 처음이다.

LX인터내셔널은 2008년 라푸라푸 광산을 인수해 구리와 아연을 생산했다. 2013년 운영을 종료한 뒤 2018년부터 환경복구 작업에 본격 착수해 2023년 복구 공사를 완료했다. 특히 복구 과정에서 생태계 회복과 지역사회 협력을 추진하고, 교육·인프라 지원 등 ESG 경영을 실천했다.

LX인터내셔널 관계자는 "라푸라푸 광산 복구는 단순한 법적 의무의 이행을 넘어, 생태계 복원과 지역사회 기여를 통해 지속가능한 자원개발 모델을 제시한 것"이라며 "책임있는 자원개발을 이어가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



연예 많이본뉴스
1.

새롭게 올라온 '의미심장' 사진…'조폭 연루설' 조세호 추가 폭로 없다고 했지만[SC이슈]

2.

'62세' 황신혜, 이혼 발표 '결정적 이유' 딸 때문이었다..."상처될까봐"

3.

[공식]정재형, 박나래 '주사이모' 의혹 선 그었다…"친분도, 일면식도 없어"

4.

조세호·이이경 떠나 보낸 유재석 "많이 아파, 같이 그만두고 싶을 때도" 심경 재조명

5.

조세호 폭로자, 부부 사진까지 공개 "불법도박 피해 알리기 위해, 금전 요구 NO" [전문]

