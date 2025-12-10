오비맥주, 한국소비자학회 주관 '2025 소비자 중심 제품혁신 대상' 수…

오비맥주가 한국소비자학회 주관 '제18회 2025소비자대상'에서 '소비자 중심 제품혁신 부문' 대상을 수상했다고 10일 밝혔다. '소비자대상'은 국내 대표 소비자 학술 단체인 한국소비자학회가 주관하는 시상식으로2007년부터 매년 소비자 지향적 우수 기업을 선정해 시상하는 행사다.
오비맥주는 소비자 중심 제품혁신 부문 수상에 대해 변화하는 소비자 취향과 음용 환경을 면밀히 분석해 이를 기획·개발에 반영하는 오비맥주의 제품 혁신 역량을 인정받은 결과로 분석했다. 건강 지향 소비 확산, 맛의 다양화, 새로운 음용 경험 등 세분화된 소비자 니즈를 반영한 포트폴리오 혁신으로 심사에서 높은 평가를 받았다는 게 이유다.
오비맥주는 카스 중심의 소비자 트렌드를 반영한 제품 개발로 시장 경쟁력을 강화해 왔다. 헬시 플레저 트렌드에 맞춰 '카스 라이트', '카스 0.0', '카스 레몬 스퀴즈 0.0' 등을 선보였으며 올해 8월에는 국내 최초로 알코올, 당류, 칼로리, 글루텐을 모두 제거한 '4無(무)' 콘셉트의 '카스 올제로(Cass ALL Zero)'도 출시했다.
오비맥주는 새로운 맛을 찾는 소비자 요구를 기반으로 '카스 레몬 스퀴즈'와 고도수 버전인 '카스 레몬 스퀴즈 7.0' 등을 출시하며 기존 라거 제품 외에도 플레이버 제품의 라인업을 강화했다. 극심한 더위가 기승을 부린 올 여름에는 '시원함'을 극대화시킨 '카스 프레시 아이스'를 선보였다.
부드러움과 풍성한 거품이 맥주시장 소비자 트렌드로 떠오르자 오비맥주는 프리미엄 라거 브랜드 '한맥' 특유의 부드러운 거품을 생맥주처럼 즐길 수 있는 '한맥 엑스트라 크리미 생 캔'을 내놓기도 했다.
오비맥주는 글로벌 시장에서 브랜드파워와 제품력을 인정받고 있다. 오비맥주 카스는 글로벌 브랜드 평가기관 '브랜드 파이낸스'가 발표한 '2025 세계 맥주 브랜드 가치 50'에서 국내 맥주 브랜드 중 유일하게 23위에 올랐다. '2025 국제식음료품평회'에서 '카스 0.0'가 5년 연속, '카스 프레시'와 '카스 라이트'가 6년 연속 수상 기록을 이어가고 있다. '한맥'도 같은 품평회에서 5년 연속 수상했으며, 2023년부터 3년 연속 최고 등급인 '3스타'를 획득해 국내 주류업계 최초로 '크리스탈 테이스트 어워드'를 받았다.
심교선 오비맥주 전략·이노베이션 상무는 "소비자 중심 제품혁신 부문 수상은 소비자의 목소리를 제품 개발의 출발점으로 삼아 온 오비맥주의 제품 개발 전략이 인정받은 의미 있는 성과"라며 "국내 1위 맥주 기업으로서 시장 변화에 선제적으로 대응하고, 소비자 만족을 위해 혁신을 멈추지 않겠다"고 말했다.