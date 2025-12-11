네이버, 디지털 보증서 '네이버 컬렉션' 출시…"안심 구매 환경 지원"

네이버가 디지털 보증서를 선보이며 판매자, 구매자가 신뢰할 수 있는 환경을 구축했다고 11일 밝혔다.
네이버에 따르면 지난 10일 신뢰 기반의 판매 환경에서 이용자가 안심 구매를 할 수 있도록 디지털 보증서 '네이버 컬렉션'을 정식 출시했다. 네이버 컬렉션은 브랜드스토어 상품 구매시 잃어버리기 쉬운 종이 보증서를 대신해 디지털 형태의 보증서를 발급해 네이버앱에 안전하게 보관하고, 보증기간 중 A/S 접수 등이 가능한 서비스다. 삼성전자, LG전자, 아디다스피트니스 등 다양한 공식 스토어를 비롯해 코치, 비비안웨스트우드, 마르니 등 글로벌 명품 브랜드 등 600개 이상의 브랜드가 '네이버 컬렉션'을 발송하고 있다.
특히 지난 10월 럭셔리, 패션, 뷰티 브랜드 외에 리빙, 가전 명품 브랜드로 판매군을 확대한 네이버 '하이엔드' 서비스 개편과 더불어 30개 이상의 하이엔드 브랜드가 네이버 컬렉션을 활용하고 있다.
네이버는 쇼핑몰 통합관리 서비스 '사방넷'과 협력해 다양한 온라인 판매채널에서도 디지털 보증서 발송을 지원하며 안전한 커머스 생태계 구축에 나섰다. 판매자는 네이버 컬렉션 발송을 통해 가품, 사칭 위험 없이 브랜드 신뢰도를 높이고, 페이퍼리스 보증서로 ESG 관점에서도 탄소배출 저감에 기여할 수 있다. 구매자는 제품 구매 일지, 보증기간, 유의 사항 등 제품 관련 정보를 분실없이 손쉽게 확인 가능하고 A/S 접수 등도 가능하다.
'네이버 컬렉션'을 제공하는 브랜드스토어 상품 구매확정시 자동으로 네이버앱에서 위변조 방지를 위한 홀로그램 배지가 포함된 디지털 보증서가 발급되어, 간편하고 안전하게 관리할 수 있다.
네이버 관계자는 "신뢰할 수 있는 커머스 생태계를 만들기 위해 노력하고 있다"며 "향후 디지털, 패션, 뷰티 등 각 상품군 특성에 맞는 템플릿을 다양화하고 더욱 많은 브랜드와 연계해 디지털 보증서 시장에 새로운 혁신을 선보이겠다"고 말했다.