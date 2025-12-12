플랜, HLB, 선한영향력가게, 한국지역아동센터연합회와 함께 결식아동 지원사업 후원금 전달식 실시

최종수정 2025-12-12 16:12

아이들의 따뜻한 식탁을 채우다.
플랜, HLB, 선한영향력가게, 한국지역아동센터연합회와 함께 결식아동 지…
국제구호개발NGO 플랜 인터내셔널 코리아(이하 플랜)는 12월 12일 글로벌 헬스케어 기업 HLB, 착한 나눔 네트워크 선한영향력가게, 한국지역아동센터연합회와 함께 '결식아동 지원 사업' 후원금 전달식을 진행했다. 이번 사업은 결식이 우려되는 아동들에게 안정적인 식생활을 지원하고, 건강한 성장 환경을 마련하기 위해 추진되었다.

영등포구 한 지역아동센터에서 진행된 전달식에는 선한영향력가게 김성령 의장을 비롯한 관계자들이 참석해 아동들에게 제공될 '먹거리 꾸러미'를 직접 포장하며 따뜻한 마음을 더했다. 먹거리 꾸러미는 전국 지역아동센터를 이용하는 결식 우려 아동을 대상으로 제공되며, 영양을 고려한 식재료로 구성되어 아동들의 식생활 안정을 돕는다.

플랜과 선한영향력가게는 이번 '먹거리 꾸러미 지원 사업'을 공동으로 진행하며, 양 기관이 함께 조성한 후원금을 통해 도움이 필요한 아동들에게 건강한 식사와 필수 식품을 제공해, 아동의 기본적인 식생활을 보장하고 건강한 성장과 발달을 뒷받침해 실질적인 도움을 전하고자 한다. 이번 지원은 양 기관의 협력 아래 진행되며, 김성령 의장은 사업 취지 확산과 참여 독려에 함께한다.

이번 사업에 함께한 후원 기업 HLB는 항암제·바이오 신약 개발을 중심으로 성장해온 글로벌 헬스케어 기업으로, 다양한 사회공헌 활동을 통해 취약계층 지원에 꾸준히 동참하고 있다. 선한영향력가게는 전국의 선한 가게들이 자발적으로 참여해 결식 우려 아동이 행복하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 돕는 민간 네트워크로, 급식카드를 소지한 아동에게 무료 또는 할인 서비스를 제공하고, 다양한 상생과 나눔 사업을 지속적으로 추진하고 있다.

특히, 선한영향력가게 김성령 의장은 플랜의 오랜 홍보대사로, 현재 5명의 해외 아동을 결연해 지원하고 있으며 매년 다양한 프로젝트에 후원을 이어오며 나눔과 아동권리 증진에 앞장서고 있다.

플랜 관계자는 "기업과 시민사회가 함께한 이번 협력이 결식 우려 아동에게 실질적인 도움을 전할 수 있었다"며 "앞으로도 플랜은 다양한 파트너와 함께 아동이 건강하게 자랄 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

앞으로도 플랜과 선한영향력가게는 결식 우려 아동을 비롯한 취약계층 아동을 위한 실질적인 지원과 사회적 관심 제고를 위해 협력을 이어갈 예정이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

2.

조세호→이이경 보낸 유재석, 새 제자에 허경환 들이나..'놀뭐'→'식스센스'까지 초대

3.

김지민, '유부남과 불륜' 친구 손절 "날 알리바이로 이용, 배신감 커"(이호선의 사이다)

4.

"우리집보다 넓어" 박세리, 초호화 견사 지었다..온돌→통창까지 '럭셔리'

5.

"술 마신 네가 무서워" 박나래, 기안84 생일파티 초대 못 받은 이유 재조명

연예 많이본뉴스
1.

[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

2.

조세호→이이경 보낸 유재석, 새 제자에 허경환 들이나..'놀뭐'→'식스센스'까지 초대

3.

김지민, '유부남과 불륜' 친구 손절 "날 알리바이로 이용, 배신감 커"(이호선의 사이다)

4.

"우리집보다 넓어" 박세리, 초호화 견사 지었다..온돌→통창까지 '럭셔리'

5.

"술 마신 네가 무서워" 박나래, 기안84 생일파티 초대 못 받은 이유 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 딱 기다려! 내가 미국 간다'...'역대급 폭탄 발언' 살라 리버풀 떠나 MLS행 가능성 "시카고가 원해"

2.

"더 했으면 좋겠는데" '제자 기성용' 향한 박태하 감독의 마음..."선수가 심사숙고 후 결정"

3.

토트넘 역사가 뒤집힌다! "'통산 1회' 손흥민보다 트로피 많이 들어 올릴 것", 새로운 7번 드디어 부활하나 "충분히 가능해"

4.

합작 33승 그 이상의 충격파. 한화 83승 중 44승이 폰-와 등판 때. 새 외국인과 강백호가 메이저리거 공백 메울까

5.

키움 경사, 홍보팀 한충희 대리 13일 미모의 신부와 결혼

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.