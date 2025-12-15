'AI 가짜 의사' 등 온라인 식품 부당광고 대거 적발

기사입력 2025-12-15 09:48


'AI 가짜 의사' 등 온라인 식품 부당광고 대거 적발
자료=식품의약품안전처

온라인에서 AI로 생성한 의사 등 전문가가 식품을 광고하거나, 일반식품을 의약품으로 오인·혼동하게 하는 광고가 대거 적발됐다.

식품의약품안전처는 '식품 등의 표시·광고에 관한 법률'을 위반한 식품판매업체 16개소를 적발해 관할 기관에 행정처분 요청, 수사의뢰하고 해당 게시물(AI 생성 의심 광고 63건, 의약품 모방 식품 부당광고 129건)은 접속 차단 조치했다고 밝혔다.

지난 10월 28일부터 12월 12일까지 진행된 이번 점검은 온라인 쇼핑몰, 누리소통망(SNS) 등에서 식품을 부당광고하는 게시물을 모니터링한 후 해당 업체에 대해 현장조사도 실시했다.

점검 결과 AI로 생성한 전문가 영상 등을 활용해 부당광고한 업체는 12개소로 약 84억 원 상당의 식품을 판매한 것으로 확인됐다. 위반 내용은 ▲'방광염 완치', '전립선 비대증 회복 가능' 등 질병 예방·치료 효능이 있는 것처럼 표현해 광고한 5개소 ▲일반식품을 '위고비와 같은 작용 기전', '염증성 지방부터 먼저 녹여' 등 의약품 또는 건강기능식품으로 오인·혼동하도록 광고한 3개소 ▲'세포 자체 회복 능력을 올려줌', '피부가 깨끗해짐' 등 거짓·과장 광고한 4개소 등이다.

또한 일반식품을 의약품과 유사하게 모방해 부당광고한 업체는 4개소로 약 30억 원 상당의 식품을 판매한 것으로 확인됐다. 위반 내용은 ▲비만치료제 '위고비'와 유사한 명칭의 제품에 대해 'GLP-1 자극' 표현 사용 ▲ADHD치료제 '콘서타'와 유사한 명칭의 제품에 대해 '몰입도 증가', '두뇌 활성' 등으로 광고 ▲여드름치료제 '이소티논'과 유사한 명칭의 제품을 '포 아크네(for acne, 여드름용)'라는 표현으로 광고 등이다.

식약처는 "이번에 적발된 제품들은 의약품이나 건강기능식품으로 허가되지 않은 일반식품으로 실제 광고하는 효능·효과를 기대하기 어려우므로 소비자는 부당광고에 현혹되지 않도록 주의해야 한다"고 당부했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 최대 위기인데..한혜진·기안84·이시언 '세얼간이' 뭉치니 초대박

2.

"송지효 8년 연애한 남친 고백, 김종국 결혼보다 쇼킹" 제작진도 충격

3.

탁재훈, 189cm아들·美 명문대 딸...자식농사 대박에 "재혼운" 겹경사까지

4.

'선풍기 아줌마' 故 한혜경, 불법 성형이 망가뜨린 인생...'향년 57세' 오늘 7주기

5.

"입술이 퉁퉁, 뜨거워" 변요한♥티파니, 난리난 격렬 키스신 '찐텐' 재조명

연예 많이본뉴스
1.

박나래 최대 위기인데..한혜진·기안84·이시언 '세얼간이' 뭉치니 초대박

2.

"송지효 8년 연애한 남친 고백, 김종국 결혼보다 쇼킹" 제작진도 충격

3.

탁재훈, 189cm아들·美 명문대 딸...자식농사 대박에 "재혼운" 겹경사까지

4.

'선풍기 아줌마' 故 한혜경, 불법 성형이 망가뜨린 인생...'향년 57세' 오늘 7주기

5.

"입술이 퉁퉁, 뜨거워" 변요한♥티파니, 난리난 격렬 키스신 '찐텐' 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 독일 꺾은 놀라운 팀"→"일본, 큰 성과 거둘 것" 美 언론 충격 평가! 韓-日 순위 또 뒤집혔다...우승 후보 '야말-메시-음바페' 3파전 전망

2.

'쇼킹!' 충성을 바쳤더니 매각 엔딩? 냉정한 맨유 '캡틴' B.페르난데스 팔아치운다

3.

WBC 쿠바전 선발로 던졌는데…은퇴-코치직 제의 뿌리치고 네덜란드로, 통산 '79승' 1지명 신인왕 출신 우완 새로운 도전[민창기의 일본야구]

4.

"흥민이 형, 저도 떠나요" SON 이적 뒤 폭망, 토트넘 '4750만 파운드' 스타 매각→새 얼굴 영입 고려 '최대 1억 유로'

5.

[분데스 리뷰]"전설 손흥민도 못 이룬 대업적" '헤더 장인' 이재성, 최강 뮌헨 적지서 노이어 뚫고 시즌 2호골 폭발…김민재와 코리안더비 2-2 무

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.