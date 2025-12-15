동국제약, 빠른 흡수 액상형 '로얄 알부민 골드' 선보여

'로얄 알부민 골드'는 동국제약의 독자적인 배합으로 만든 고함량의 알부민혼합액DK를 포함하고, 빠른 흡수와 체내 이용을 고려해 액상 제형을 적용했다. 벨기에산 난백 알부민과 국내산 실크 펩타이드 등 프리미엄 원료를 사용한 알부민혼합액DK(함량 98%, 19,600mg)를 담았으며, 그 외 비타민 B1·B2·B6, 아연, L-아르기닌, L-아스파트산 등을 더해 일상에서 부족해지기 쉬운 다양한 영양 성분을 공급하도록 설계됐다.
HACCP 인증 시설에서 생산해 엄격한 품질 관리 기준을 적용했으며, 빛을 차단하는 갈색 유리 용기를 적용해 내용물의 안정성을 높였다.
동국제약 건식사업부 담당자는 "알부민은 영양분이나 호르몬을 운반하는 우리 몸의 '택시' 역할을 수행하고, 체내 영양 균형과 생리 기능을 유지하는데 중요한 역할을 하는 혈장 단백질"이라며, "새콤달콤한 사과 맛으로 부담없이 섭취할 수 있고 하루 한 병으로 간편하게 영양을 보충할 수 있는 '로얄 알부민 골드'가 일상에서 효율적인 단백질 관리에 도움이 되길 바란다"고 말했다. 김소형기자 compact@sportschosun.com