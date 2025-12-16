순천향대 천안병원, '감염병 대응 유공' 충남도지사 표창 수상

기사입력 2025-12-16 07:47


[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 최근 신라스테이천안에서 열린 '2025년 감염병 예방관리 성과 보고대회'에서 충청남도지사 표창을 받았다.

표창은 충남도의 감염병 대비·대응 역량을 강화하고, 지역민의 건강보호 및 보건향상에 기여한 공로로 수상했다. 순천향대천안병원은 충청권 감염병전문병원으로서 지역 의료기관의 감염병 예방 교육을 비롯해 급성 감염병 환자의 조기발견·대응·확산방지 등 위기관리 전반에 대해 중추적 역할을 수행하고 있다.

특히 △법정 감염병 신고 및 표본감시 운영 △충청남도 감염병관리지원단 운영 △감염병전문병원 중심의 의료대응체계 구축 등 정부가 시행하는 감염병 사업을 성실히 운영하고 있다.

이문수 병원장은 "예기치 않게 발생하는 감염병은 개인의 건강은 물론 지역사회 전체에 큰 영향을 미칠 수 있다"면서 "앞으로도 지역 관계기관들과 더 긴밀하고 지속적인 협력을 통해 모범적인 감염병 대응시스템을 구축 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




순천향대 천안병원, '감염병 대응 유공' 충남도지사 표창 수상

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고준 "'타짜2' 찍다 반신마비"…배우 포기 판정까지 받았다

2.

신동엽, 15년째 공백 원빈 만났다 "실물 어마어마하게 잘생겨, 얼굴 주먹만해"

3.

"미친X, 인기 여기서 멈춰야" 박나래, 이영자도 경악한 '방송 불가' 술버릇 파묘

4.

박나래 갑질 논란, 55억 이태원 집 도둑 사건이 '방아쇠'였나[SC이슈]

5.

하지원, 또 신동엽과 음주 후 '전설의 만취 댄스'…이번에도 매니저가 말렸다

연예 많이본뉴스
1.

고준 "'타짜2' 찍다 반신마비"…배우 포기 판정까지 받았다

2.

신동엽, 15년째 공백 원빈 만났다 "실물 어마어마하게 잘생겨, 얼굴 주먹만해"

3.

"미친X, 인기 여기서 멈춰야" 박나래, 이영자도 경악한 '방송 불가' 술버릇 파묘

4.

박나래 갑질 논란, 55억 이태원 집 도둑 사건이 '방아쇠'였나[SC이슈]

5.

하지원, 또 신동엽과 음주 후 '전설의 만취 댄스'…이번에도 매니저가 말렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 손흥민과 월드컵 결승까지 갈 수도" 홍명보호, 파워랭킹 15위 등극→멕시코의 극찬까지..."세계 최고 리그 선수들로 구성"

2.

사라진지 19년된 현대도 KS 6회 진출인데... 롯데는 아직도 5회. 내년에도 KS 진출 가능성은

3.

'황희찬을 쫓는 분노의 추격자 5인' 이게 바로 아스널의 '무관 탈출' 의지…EPL 공홈 조명

4.

토트넘 전격 방출→손흥민 대신 메시 옆자리 '오피셜' 공식발표 임박! HERE WE GO 확인, "여러 제안 받았으나, 마이애미행 선택"[속보]

5.

'굿바이 손흥민' 외쳤는데 5달 만에 경질 초대형 위기 'HERE WE GO 기자→토트넘 1티어' 모두 인정 "제대로 된 사령탑인지 의구심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.