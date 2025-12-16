순천향대 천안병원, '감염병 대응 유공' 충남도지사 표창 수상
[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 최근 신라스테이천안에서 열린 '2025년 감염병 예방관리 성과 보고대회'에서 충청남도지사 표창을 받았다.
표창은 충남도의 감염병 대비·대응 역량을 강화하고, 지역민의 건강보호 및 보건향상에 기여한 공로로 수상했다. 순천향대천안병원은 충청권 감염병전문병원으로서 지역 의료기관의 감염병 예방 교육을 비롯해 급성 감염병 환자의 조기발견·대응·확산방지 등 위기관리 전반에 대해 중추적 역할을 수행하고 있다.
특히 △법정 감염병 신고 및 표본감시 운영 △충청남도 감염병관리지원단 운영 △감염병전문병원 중심의 의료대응체계 구축 등 정부가 시행하는 감염병 사업을 성실히 운영하고 있다.
이문수 병원장은 "예기치 않게 발생하는 감염병은 개인의 건강은 물론 지역사회 전체에 큰 영향을 미칠 수 있다"면서 "앞으로도 지역 관계기관들과 더 긴밀하고 지속적인 협력을 통해 모범적인 감염병 대응시스템을 구축 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
