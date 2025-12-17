연말 분위기 망치는 '크리스마스트리 증후군'을 아시나요?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 연말 분위기를 물씬 풍기는 크리스마스트리가 일부 사람들에게는 불편한 증상을 유발할 수 있다.
미국 매체 뉴욕포스트에 따르면 알레르기 환자의 약 7%가 크리스마스트리와 관련된 호흡기 또는 피부 증상을 경험한 것으로 나타났다는 연구 결과가 있다.
한 전문가는 "봄·여름철 꽃가루 알레르기가 있는 사람들은 크리스마스트리에 남아 있는 꽃가루에도 반응할 수 있다"고 밝혔다.
문제는 트리만이 아니다. 집 안에 인공 눈(플로킹, flocking)을 뿌려 겨울 분위기를 연출하는 경우, 에어로졸 형태의 화학 성분이 호흡기에 부담을 줄 수 있다.
또한 트리의 수액, 곰팡이, 먼지 등이 아토피 피부염을 악화시켜 가려운 발진을 유발하기도 한다.
그렇다고 연말 트리 장식을 포기할 필요는 없다.
전문가들은 "소나무 향이나 성분에 민감하다면 인조 트리를 선택하거나, 생나무를 고를 경우 전나무·가문비나무·측백나무 등 상대적으로 자극이 적은 종류를 찾는 것이 도움이 된다"고 전했다.
또 오랫동안 보관해둔 트리와 장식품은 설치 전 털어내거나 물로 씻어 알레르겐을 제거하는 것이 좋다.
장식이 많은 집을 방문할 예정이라면 비강 스프레이나 항히스타민제 등 알레르기 약을 미리 준비하는 것도 방법이다. 아울러 연말 분위기를 오래 즐기고 싶더라도, 명절이 끝난 뒤에는 트리를 가능한 한 빨리 치우는 것이 증상 완화에 도움이 된다.
