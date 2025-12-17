72살 할머니 비키니 입고 탄탄한 근육 뽐내…"나이는 숫자에 불과"

사진출처=인스타그램

[스포츠조선 장종호 기자] 대만의 72세 할머니가 비키니를 입고 탄탄한 근육질 몸매를 선보여 화제다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 대만 타이베이에 사는 린수이쯔씨(72)는 최근 열린 '2025 프레지던트컵 보디빌딩·피트니스 챔피언십' 70세 이상 부문에 참가해 당당한 포즈와 선명한 근육 라인, 밝은 미소로 관객과 심사위원들의 박수를 받았다.

다섯 손주의 할머니인 린씨는 보디빌딩으로 유명해지기 전까지 타이베이의 한 커뮤니티센터에서 수십 년간 당뇨병 강사로 일했다. 고혈압·당뇨 환자들에게 식단과 운동의 중요성을 강조해왔지만, 많은 이들이 "시간이 없다"며 실천하지 못하는 모습을 보며 스스로 본보기가 되기로 결심했다.

대만 매체 커먼헬스에 따르면 69세에 처음 웨이트 트레이닝을 시작한 그녀는 "웨이트가 근육을 크게 만드는 운동이라고만 생각했는데, 실제로는 건강과 근육의 균형을 잡아주는 운동이라는 걸 깨달았다"고 전했다.

운동을 시작한 지 얼마 지나지 않아 변화는 빠르게 나타났다.

2023년 전국 보디빌딩 대회에서 3위를 차지했고, 지난해 대만 피트니스 협회 주최 TBFA 챔피언십에서는 2위에 올랐다.

그녀의 변신은 가족들에게도 큰 놀라움을 안겼다.

린씨는 "같이 샤워하던 손주가 내 몸을 보고 '할머니는 무적의 원더우먼이야!'라고 외치더라"며 웃었다.


심장 전문의로 알려진 남편 천빙젠 역시 아내의 도전을 전폭적으로 지지한다.

그는 "대만은 고혈압·고혈당·고지혈증·당뇨 등 만성질환을 겪는 사람이 많다"며 "저항 운동은 신체 건강에 큰 도움이 된다"고 강조했다.

린씨의 '노화 방지 비결'은 단순하지만 철저하다.

월요일부터 금요일까지 매일 아침 첫 한 시간을 웨이트 트레이닝에 투자하고, 식단은 가공식품을 줄이고 탄수화물을 낮춘 자연식 위주로 구성한다. 여기에 요가, 사교댄스, 그림 그리기 등 다양한 취미 활동으로 일상을 활기차게 유지한다.

그녀는 "나이가 들어도 요양원에서 그림도 가르치고 춤도 추고 웨이트도 할 수 있는 사람이 되고 싶다"고 말했다. 또 많은 환자들이 "이렇게 오래 살아서 뭐 하나?"라고 말할 때마다 "인생의 후반전도 충분히 길고, 마음만 먹으면 언제든 새로운 것을 배우고 몸과 마음을 풍요롭게 만들 수 있다"고 격려한다고 전했다.

온라인에서는 찬사가 이어지고 있다.

네티즌들은 "72세라고? 최소 20년은 더 젊어 보인다. 땀은 최고의 노화 방지 화장품", "손자가 '우리 할머니가 너보다 더 강해'라고 자랑해도 되겠다", "멋진 노년에 박수를 보낸다" 등의 반응을 내놓고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

