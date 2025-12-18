"희망감 있는 노인, 인지기능 총점 최대 30% 더 높아"

|
[스포츠조선 장종호 기자] 전 세계를 강타한 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 히트곡 '골든(Golden)'에는 "긍정적인 마음이 황금처럼 빛나는 결과를 만든다"는 희망찬 메시지를 담아 큰 인기를 누리고 있다. 그런데 실제로 희망감을 가진 노인이 그렇지 않은 노인보다 인지기능이 최대 30% 더 높다는 연구결과가 발표됐다.
연구팀은 한림대동탄성심병원 정신건강의학과 외래와 지역사회에서 선별한 65~90세 인지기능 정상 노인 152명을 대상으로 연구를 진행했다. 연구팀은 "미래에 대해 희망적이라고 느끼십니까?"라는 질문을 통해 희망감 그룹(77명)과 비희망감 그룹(75명)을 나누고, '알츠하이머병 등록구축 컨소시엄(CERAD)'의 신경심리검사 총점을 활용해 전반적인 인지기능을 비교했다.
또한 연구팀은 노인신체활동척도(PASE)를 활용해 일상 신체활동을 평가했으며, 신체활동 수준이 희망감과 인지기능의 관계를 조절하는 주요 인자임을 확인했다.
중등도 이상(high-to-moderate)의 신체활동을 유지하는 경우, 희망감을 보고하는 그룹에서 그렇지 않은 그룹보다 전반적인 인지총점이 약 30% 정도 높았다. 반면 신체활동이 부족한 경우, 희망감 여부에 따른 인지점수 차이는 유의하지 않았다.
◇거창한 목표보다 화초 가꾸기·30분 산책 등 필요
연구팀은 이러한 결과를, 희망감이 스트레스 호르몬을 낮추어 해마 기능을 보호하고, 신체활동이 뇌유래신경영양인자(Brain-Derived Neurotrophic Factor) 증가와 신경가소성(Neuroplasticity) 강화를 촉진함으로써 인지기능을 유지하는 데 도움이 되는 상호 보완적 메커니즘으로 해석했다.
김지욱 교수는 "기존 연구들이 우울 등 부정적 정서에 초점을 맞췄다면, 이번 연구는 '희망감'이라는 긍정적 심리 자원이 인지기능을 지키는 보호 요인이 될 수 있음을 조명했다는 데 의의가 있다"고 설명했다.
이어 김 교수는 "거창한 목표보다는 화초 가꾸기, 30분 산책하기, 친구와 통화하기 등 일상에서 작은 성취감과 사회적 유대감을 느낄 수 있는 활동을 지속할 때 미래에 대한 희망감이 자라난다"며 "이러한 긍정적 마음가짐이 규칙적인 신체활동으로 이어질 때 인지기능 보호 효과가 극대화되는 만큼, 희망감 있는 태도와 함께 신체활동을 병행하는 것이 중요하다"고 강조했다.
한편, 이번 연구 결과는 SCIE 국제학술지 '프론티어스 인 에이징 뉴로사이언스(Frontiers in Aging Neuroscience, IF 4.5)' 11월호에 게재됐다.
