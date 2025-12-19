권정택 중앙대병원장, '미래한국의료대상' 대학병원 임원부문 수상

기사입력 2025-12-19 11:51


[스포츠조선 장종호 기자] 중앙대학교병원 권정택 병원장이 18일 롯데호텔서울에서 열린 '제1회 미래한국의료대상' 시상식에서 대학병원 임원부문을 처음 수상했다.

대한병원협회에서 주관하는 미래한국의료대상은 한 해 동안 병원과 의료계 발전에 헌신한 성과를 기리고 대한민국 의료의 미래를 밝히기 위해 올해 처음 제정됐다. 대한병원협회 전·현직 임원과 임원병원 소속 병원인, 대한병원협회 직원을 대상으로 대학병원과 중소병원 분야로 구분해 수여하는 상이다.

대학병원계 임원부문 수상자인 권정택 병원장은 중앙대 의과대학을 졸업하고, 1996년부터 중앙대병원 신경외과 교수로 재직하며 응급실 실장, 뇌신경센터 실장, 교육수련부장, 진료부장 등을 역임했다. 현재는 제23대 중앙대병원장으로서 병원 발전을 선봉에서 이끌고 있다.

또한 대한두개저학회장과 대한신경외과학회 서울경인(강원-제주) 지회장, 대한신경중환자의학회 회장, 대한신경외과학회 이사장을 지냈으며, 2023년부터는 대한병원협회 정책 겸 홍보 부위원장으로 활동하며 의료개혁특별위원회 산하 전문위원, 한국장기조직기증원 제3대 이사장, 한국의료분쟁조정중재원 의료사고감정단장, 수련환경평가위원회 산하 레지던트 필기시험운영위원으로 왕성한 활동을 펼치며 대한민국의 지속 가능한 의료체계 구축에 힘쓰고 있다.

권정택 병원장은 "급변하는 의료 환경 속에서도 환자 중심의 진료와 공공성을 지키며 지속 가능한 의료체계와 사회적 안전망 구축에 힘써왔다"며 "이러한 노력을 인정해 주시고 의료계 발전을 위해 더욱 매진하라는 엄중한 명령으로 받아 들이겠다"고 수상 소감을 밝혔다.

한편, 권정택 병원장은 지난 11일 정부서울청사에서 의료혁신위원회 위원으로 위촉돼 국민 모두가 공감하고 지지하는 의료개혁 추진 및 로드맵 마련을 위한 자문 활동과 사 회적 합의를 만들어 가는데 중추적 역할을 수행할 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


권정택 중앙대병원장, '미래한국의료대상' 대학병원 임원부문 수상
권정택 중앙대병원장(가운데)이 18일 '제1회 미래한국의료대상' 시상식에서 대학병원 임원부문을 수상했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

2.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

3.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

4.

윤석화, 뇌종양 투병 중 별세…항암 거부하며 "일주일 살더라도 나답게"

5.

탁재훈, 럭셔리 제주 집 공개...'돌싱포맨' 폐지 심경 밝힌다 ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

2.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

3.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

4.

윤석화, 뇌종양 투병 중 별세…항암 거부하며 "일주일 살더라도 나답게"

5.

탁재훈, 럭셔리 제주 집 공개...'돌싱포맨' 폐지 심경 밝힌다 ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'김혜성 월드시리즈 우승 보너스만 7억 받는다' 이래서 대감집이 좋구나

2.

"토트넘 상대하고 싶지 않았다" 손흥민 초대박! 빅클럽 못 간 이유 전격 공개…벽화로도 부족→'레전드' 동상 세워야 '감동' 물결

3.

23년,29년,31년만에 황금장갑 받았는데... 여전히 31년,24년,15년간 못받은 포지션있다니. LG 황금시대에 결실맺을까

4.

'김우성 3개월 징계' 정몽규 KFA 회장, FIFA에서 '외계인 주심' 만났다…심판 개혁 칼 꺼내나, '발전과 협력' 이례적 언급

5.

"1도움→1PK 유도" '바뮌 저격' 이재성 또 원맨쇼, 삼순스포르 2-0 제압…마인츠 사상 첫 16강 진출 선물

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.