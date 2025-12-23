항공기 엔진 폭발음에 급강하, 승객들 추락 대비…항공사 "단순 고장"

기사입력 2025-12-23 11:15


항공기 엔진 폭발음에 급강하, 승객들 추락 대비…항공사 "단순 고장"
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 프랑스 국적기 에어프랑스 여객기가 엔진 이상으로 급강하하는 아찔한 사고가 발생했다.

승객들은 "산산조각 날 줄 알았다"며 극도의 공포를 호소했다.

르 파리지앵, 데일리메일 등 외신들에 따르면 지난 20일(현지시각) 오후 6시쯤 파리를 출발, 아작시오로 향하던 에어프랑스 'AF 7721편' 여객기가 이륙 30분 만에 기내에서 큰 폭발음이 들렸고, 곧이어 왼쪽 엔진이 작동을 멈췄다. 해당 여객기는 에어버스 A320 기종으로 전해졌다.

항공기 추적 사이트 '플라이트레이더'에 따르면, 해당 항공기는 약 3만 4000피트(약 10㎞) 상공에서 불과 10분 만에 5000피트까지 급강하했다.

한 승객은 "엔진 쪽에서 불타는 것을 봤다. 비행기가 곤두박질쳤고, 객실은 순식간에 아수라장이 됐다"고 주장했다. 그녀는 "기내 버튼들이 모두 깜빡이고, 한 남성이 아이들을 끌어안으며 추락을 대비했다"고 당시 긴박했던 상황을 전했다.

또 다른 승객은 "우리가 산산조각 날 줄 알았다"며 "딸에게 전화를 걸어 '나 이제 죽는다'고 말했다"고 회상했다.

하지만 에어프랑스 측은 이를 '엔진 고장(engine failure)'으로 발표했으며, 전문가들은 '엔진 서지(engine surge)' 현상이라고 설명했다. 엔진 서지 현상은 주로 항공기 엔진에서 공기 흡입구(에어 인테이크)로 유입되는 공기의 흐름이 순간적으로 역류하거나 급격히 변하는 현상을 의미한다. 이 현상은 주로 엔진의 압축기(컴프레서)에서 발생하며, 소음, 화염 방출, 일시적 추력 손실 등이 동반될 수 있다.

이로 인해 조종사가 엔진을 긴급 정지시킨 것이라고 에어프랑스 측은 덧붙였다.


또한 전문가들은 "날개나 엔진에 실제 화재는 없었으며, 일시적으로 노즐에서 불꽃이 발생했을 가능성은 있다"고 밝혔다.

해당 항공기는 결국 리옹으로 회항해 오른쪽 엔진만으로 착륙했으며, 승객들은 4시간 후 대체 항공편을 타고 목적지로 향했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

4.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

5.

류시원, ♥19세 연하 미모의 아내 첫 공개.."수학 선생님"

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

4.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

5.

류시원, ♥19세 연하 미모의 아내 첫 공개.."수학 선생님"

스포츠 많이본뉴스
1.

'애틀랜타 실수한 거 같다' FA 유격수 김하성과 맺은 단년계약, 오버페이 비판 중심에 섰다

2.

KIA 영입 제의 거절하고 요미우리로, ML 47홈런 타자는 오카모토 빈자리 채울 수 있나, 데뷔 직후 5경기 연속 홈런으로 주목[민창기의 일본야구]

3.

유니콘스 출신 감독이 유니콘스 명맥을 되살렸다. 황재균 은퇴 끝? 2007년 마지막 입단 강속구 투수가 살아났다

4.

'박해민표' 수비 장착…"목표 의식 생겼다" 강백호-페라자 가세, '돌멩이' 시즌 4, 더 무서워진다 [인터뷰]

5.

[현장 일문일답]'SD 입단' 송성문 "계속 관심 보여주셨던 팀…도전 지지해준 키움에도 감사"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.