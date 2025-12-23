순천향대 부천병원 한세형 언론담당, 언론홍보 실전 전략서 '국가대표 언론…

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대 부천병원 홍보팀 한세형 언론담당이 실전 중심의 기업 언론홍보 전략을 담은 책 '국가대표 언론홍보 필승전략: 언론에 실리는 '보도자료'는 따로 있다'를 최근 종이책과 전자책으로 동시 출간했다.
이 책은 15년간 언론홍보 현장에서 수만 건의 보도 성과를 쌓고 '사용자 중심의 실시간 맞춤 뉴스 제공 기술 특허'를 등록한 저자가 풍부한 현장 경험을 바탕으로 집필한 언론홍보 실전 전략서다. 급변하는 미디어 환경 속에서 언론홍보가 더 이상 홍보팀만의 업무가 아니라, 조직 구성원 모두가 확장된 홍보팀의 일원으로서 기업의 가치를 높이는 핵심 경쟁력임을 강조한다.
저자는 언론홍보의 주요 개념과 전략을 국가대표 선수와 감독, 심판, 올림픽 무대, 메달 경쟁 등에 비유해 설명함으로써, 복잡한 홍보 이론을 누구나 쉽고 직관적으로 이해할 수 있도록 풀어냈다.
특히 '좋은 보도자료 선발 기준과 뉴스 기사가 되는 핵심 속성 31가지'를 체계적으로 정리하고, 기업 구성원 누구나 뉴스 가치를 판단하고 제보할 수 있는 '홍보 멀티플레이어' 개념을 독창적으로 제시한 점이 눈에 띈다. 이를 통해 독자가 단순한 이론 학습을 넘어 실제 언론홍보 활동에 적극 참여하도록 유도한다.
책은 총 6장으로 구성됐다. 1장 '보도자료와 언론홍보 속성 이해하기', 2장 '게이트키핑과 보도자료 작성 전략', 3장 '보도자료 작성 실전 기술', 4장 '보도자료 배포 실전 기술', 5장 '기자 관계와 위기관리', 6장 '기업 언론홍보 활성화 방안' 등을 다룬다.
이 책에는 뉴스 가치 판단 기준과 보도자료 아이템 발굴법, 기자 관계 관리, 위기관리와 가짜뉴스 대응, AI 시대 보도자료 작성 준칙 등 현장에서 바로 활용할 수 있는 실전 노하우가 폭넓게 담겼다. 홍보 실무자는 물론, 언론홍보가 낯선 초보자와 스타트업, 1인 기업 CEO에게도 실질적인 도움이 되도록 구성됐다.
책을 먼저 접한 현직 기자들의 호평도 이어졌다. 주요 언론사 기자들은 "기자가 어떤 보도자료에 반응하는지를 정확히 짚어낸 실전서", "15년간 축적한 언론홍보 실전 노하우를 핵심만 정리한 책"이라며 추천했다.
한세형 언론담당은 "성공적인 언론홍보를 위해서는 조직 안에 뉴스 가치를 판단하고 제보할 수 있는 '홍보 멀티플레이어'가 많아져야 한다"며 "이 책이 기업·기관·병원 등 브랜드 성장을 고민하는 CEO와 직장인들에게 언론홍보의 속성을 이해하고 조직의 가치를 높이는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com
