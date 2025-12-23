한림대의료원 서영균 빅데이터센터장, 'ICT 기반 의료정책 활성화 기여' 보건복지부장관 표창

기사입력 2025-12-23 13:36


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교의료원(의료원장 김용선) 서영균 빅데이터센터장(한림대성심병원 가정의학과 교수)이 지난 5일 의료 마이데이터 확산에 기여한 공로로 보건복지부장관 표창을 받았다.

보건복지부는 의료취약지 원격협진, 진료정보교류, 의료데이터 구축 및 활용 등 3년 이상 ICT 기반 의료정책 활성화에 공헌한 유공자를 대상으로 매년 보건복지부장관 표창을 수여하고 있다.

서 센터장은 '2024년 건강정보 고속도로 데이터 제공 의료기관 확산 및 기능 고도화 사업'의 실무 책임자로서 한림대학교의료원 산하 5개 병원을 대상으로 협력 거버넌스를 구축했다. 이어 기관 간 역할을 명확히 하며 업무 프로세스를 체계화함으로써 안정적이고 지속 가능한 의료데이터 연계 기반을 마련했다. 특히 각 병원 CIO 및 실무책임자 회의를 주도하며 기관별 주요 현안을 신속히 조정·해결하고, 의료데이터 상호운용성 확보라는 국가적 과제를 기획 단계부터 전략적으로 수행한 점을 높이 평가받았다.

또한 의료기관 간 데이터 연계가 실제 현장에서 운영될 수 있도록 실무적인 토대를 마련했으며 의료진용 진료정보 연동 화면과 표기 기준을 개선해 의료기관 간 정보 접근성과 활용성, 진료 효율 향상과 환자 중심의 진료 연속성 강화에도 기여했다. 건강정보 고속도로 사업의 취지와 플랫폼 기능을 알기 쉽게 전달하기 위한 홍보자료를 기획·제작해 협력 기관은 물론 국민의 이해와 참여를 확대하는 등 의료데이터 활용 기반 확산에도 힘썼다.

서영균 센터장은 "이번 수상을 통해 의료데이터 상호운용성 강화와 환자 중심 서비스 개선에 기여할 수 있었던 점을 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 의료데이터 활용 생태계 확산과 국가 보건의료 발전을 위해 지속적으로 역할을 수행하겠다"고 말했다.

한편, 서영균 교수는 한림대학교의료원 도헌디지털의료혁신연구소(DIDIM) 빅데이터센터장과 의료데이터 중심병원 지원사업 및 K-CURE 임상데이터 네트워크 구축사업의 총괄책임자를 겸임하며 보건의료 데이터 연구에 앞장서고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

