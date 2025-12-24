티젠, 말레이시아 H&B 스토어 '왓슨스' 공식 입점

기사입력 2025-12-24 11:37


티젠, 말레이시아 H&B 스토어 '왓슨스' 공식 입점

㈜티젠(TEAZEN)이 말레이시아 헬스앤뷰티(H&B) 스토어인 '왓슨스(Watsons)'에 공식 입점하며 글로벌 시장에서의 입지 강화에 나섰다.

왓슨스는 말레이시아 전역에서 800여 개의 매장을 보유하고 있는데, 티젠은 현재까지 600여 개 왓슨스 매장에 제품 입점을 완료하고 향후 전 매장으로 확대할 예정이다.

이번에 티젠이 말레이시아 왓슨스 매장에 선보인 제품은 '콤부차 시칠리아 핑크레몬', '콤부차 샤인머스캣' 등 콤부차 2종과 '티젠 애플사이다비니거' 총 3종이다.

티젠 관계자는 "일본, 대만, 중국에 이어 말레이시아 주요 오프라인 매장에 공식 입점함으로써 해외 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있게 됐다"며, "내년에는 보다 다양한 오프라인 유통망에서 해외 고객들과 직접 소통할 수 있는 프로모션을 활발히 전개할 예정"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

