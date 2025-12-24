고려대의료원 '새로운 100년을 여는 밤' 성료…미래 의료 청사진 제시

기사입력 2025-12-24 11:38


[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교의료원(의무부총장 겸 의료원장 윤을식)은 지난 15일 JW 메리어트 호텔 서울에서 '고려대학교의료원 새로운 100년을 여는 밤' 행사를 개최하고, 새로운 100년을 향한 미래 비전 'THE NEXT MEDICINE'을 공식 선포했다.

이날 행사에는 김동원 고려대학교 총장, 윤을식 의무부총장 겸 의료원장, 승명호 교우회장, 문규영 명예 발전위원장, 권오섭 신임 발전위원장을 비롯해 발전위원, 기부자, 의료원 및 의대 관계자 등 내외 귀빈 약 300여 명이 참석했다.

총 3부로 진행된 이번 행사에서
윤을식 의무부총장 겸 의료원장은 비전 스피치를 통해 '연구는 진료를 바꾸고, 진료는 산업을 이끈다'는 의료원의 개척정신을 바탕으로 ▲미래형 거점병원 ▲의료 혁신을 이끄는 혁신적 연구 ▲중증 치료의 역량을 높이는 Miracle Center ▲공공성과 지속가능성을 강화하는 지속가능한 의료 ▲미래 의료 리더를 키우는 Next Leader Fellowship 5대 핵심가치를 말하며, 연구·진료·산업이 선순환하는 미래 의료 생태계를 구축하겠다고 발표했다.

2부에서는 발전위원장 이취임식도 함께 진행됐다. 아주그룹 문규영 회장이 이임하고 메디힐 권오섭 회장이 신임 발전위원장으로 취임했다. 문규영 명예 발전위원장은 "의료원은 어려운 여건 속에서도 생명존중과 첨단의학으로 국민의 건강과 행복을 지켜왔다"며 "이제 자리에서는 물러나지만, 질병 없는 세상을 향해 나아가도록 계속 함께하겠다"고 말했다.

권오섭 신임 발전위원장은 "미래형 거점병원과 혁신 연구 인프라 구축을 위해 발전위원장으로서 맡은 바 책임을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 "고대의료원이 국민이 가장 신뢰하는 글로벌 의료기관으로 도약하는 여정에 든든한 후원자로 함께하겠다"고 덧붙였다.

승명호 교우회장은 "의료원은 일제강점기와 전쟁 등 가장 어려운 시기에도 의료 공백을 메우고 지역과 국민의 생명을 지켜온, 우리나라 의료사의 귀중한 자산"이라며, 이어 "동탄 제4고대병원을 계기로 'THE NEXT MEDICINE' 비전 아래 환자 중심 진료와 첨단 융합연구를 한층 강화하고, 교우회가 의료 인재 양성, 연구·교육 협력, 글로벌 공헌 사업 등을 폭넓게 지원해 의료원의 다음 100년을 함께 설계하겠다"고 말했다.

김동원 총장은 "우리 의료원은 100년에 걸쳐 쌓아온 학문적 성취와 임상 경험을 바탕으로, 이제 미래 의료 생태계를 선도해야 하는 새로운 책임을 맡고 있다"며, "대한민국을 넘어 인류의 건강하고 행복한 삶에 기여하는 글로벌 의료기관으로 도약하겠다"고 말했다.

윤을식 의무부총장 겸 의료원장은 "지난 100년 동안 고려대의료원은 가장 아프고 가장 소외된 이들을 위한 길을 묵묵히 걸어왔다"며, 이어 "정릉의 정몽구 미래의학관과 백신혁신센터, 그리고 동탄 제4고대병원을 양 축으로 디지털 헬스케어와 인공지능 기반 정밀의료, 융합연구를 가속화해 다음 100년에도 국민이 신뢰하는 KU Medicine으로 확고히 자리매김하겠다"고 밝혔다.

의료원은 이번 비전 선포를 통해 안암·구로·안산 세 병원과 제4병원인 동탄병원을 미래형 거점병원으로 삼아 'THE NEXT MEDICINE'을 구현하겠다는 의지를 분명히 했다. 더불어 의료원은 2028년 고려대학교 의과대학 100주년을 맞아 새로운 100년을 준비하는 재도약의 발판으로 삼기 위해, 3000억원 모금을 목표로 중장기 발전 사업을 추진해 나갈 계획이라고 밝혔다.
장종호 기자


윤을식 의료원장 겸 의무부총장이 고려대의료원의 새로운 100년에 대한 비전을 발표하고 있다.


