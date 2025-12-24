"까다로운 고양이 양치질 더 쉽게"…반려묘 전용 구강관리 스낵 '벳플 브…

"까다로운 고양이 양치질 더 쉽게"…반려묘 전용 구강관리 스낵 '벳플 브이트릿' 2종 선보여

동아제약의 펫 헬스케어 브랜드 벳플이 반려묘 전용 구강관리 스낵 '벳플 브이트릿(V Treat) 2종'을 선보였다.

벳플 브이트릿은 양치질이 쉽지 않은 고양이의 특성을 고려해, 매일 즐겁고 맛있게 섭취하면서 구강 관리를 할 수 있도록 설계한 제품이다.

벳플의 '마인드풀 펫 헬스케어(mindful pet health care)' 철학을 바탕으로, 반려묘의 기호성과 기능성을 동시에 충족시키는 데 집중했다는 설명이다. 고양이의 까다로운 입맛을 고려해 바삭한 식감과 풍미를 살린 특수코팅 공법을 적용했으며, 참치맛과 연어맛 2종으로 구성했다. 동아제약 임직원 반려묘들을 대상으로 진행한 기호도 테스트에서 약 84%의 높은 선호도를 기록했다.

고양이의 구강 구조와 식습관을 반영한 3D 구조로 설계해 씹는 과정에서의 치아와 잇몸을 다각도로 자극하도록 했으며, 이를 통해 구강 혈액순환과 잇몸 부기 완화에 도움을 줄 수 있다. 또한 다공성 구조를 적용해 치아 표면과의 마찰을 높여 치석 관리에도 기여할 수 있도록 했다.

한편 이번 신제품은 벳플 브랜드 스토어와 동아제약 공식몰 '디몰(:Dmall)'에서 만나볼 수 있고, 출시를 기념한 할인 프로모션을 진행한다.

동아제약 관계자는 "반려동물 건강 관리의 출발점인 구강 건강을 보다 손쉽게 시작할 수 있도록 스낵 형태의 제품을 선보이게 됐다"며 "반려동물의 일상에 실질적인 도움이 되는 펫 헬스케어 제품을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
