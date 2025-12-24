연말 송년회 '한 잔', 당신의 간을 노린다

최종수정 2025-12-24 17:44

사진출처=챗GPT

[스포츠조선 장종호 기자] 한 해를 마무리하는 연말, 송년회와 각종 모임으로 술자리가 부쩍 늘어나는 시기다. 연거푸 이어지는 술잔 속에서 가장 먼저 무너지는 장기는 다름 아닌 '간'이다. 과도한 음주는 간에 치명적인 손상을 유발한다. 이러한 손상은 지방간에서 간염과 간경변을 거쳐 말기 간부전으로 이어질 수 있다. 알코올성 간질환은 초기에 뚜렷한 증상이 없어 방치되기 쉽지만, 진행되면 회복이 어려워 조기 관리가 무엇보다 중요하다.

알코올성 간질환은 과도한 음주로 인한 간 손상을 통칭한다. 알코올성 지방간, 간염, 간경변으로 이어지는 연속선상의 질환이다. 간은 영양소 대사와 저장, 혈당 조절, 단백질 합성, 해독 기능, 면역 기능, 호르몬 균형 유지 등 생존에 필수적인 역할을 한다. 이 기능이 손상되면 전신 건강에도 심각한 문제가 발생할 수 있다.

일반적으로 하루 80g 이상의 알코올을 10~20년간 지속적으로 섭취하면 알코올성 간염이나 간경변 발생 위험이 급증하는 것으로 알려져 있다.

증상은 질환 단계에 따라 다르다. 알코올성 지방간은 대부분 무증상이지만 간이 커지면 오른쪽 상복부 불편감이 나타날 수 있다. 염증이 발생한 알코올성 간염은 피로감, 발열, 오심, 식욕 부진, 황달 등이 나타나고, 약 30%에서는 복수가 동반된다. 알코올성 간경변으로 진행되면 복수, 식도정맥류 출혈, 의식 저하를 포함한 간성 혼수 등 생명을 위협하는 합병증이 발생한다.

가톨릭대학교 인천성모병원 소화기내과 이순규 교수는 "간은 손상이 상당히 진행될 때까지 특별한 증상을 보이지 않아 많은 환자가 질환을 인지하지 못한 채 음주를 계속한다"며 "연말처럼 음주가 잦아지는 시기에는 특히 간 건강을 점검하고 경고 신호를 놓치지 않는 것이 중요하다"고 말했다.

진단은 혈액검사와 영상검사를 통해 진행된다. AST, ALT 등 간 효소 수치를 확인하는 혈액검사가 기본이다. 알코올성 간질환에서는 AST가 ALT보다 더 높게 나타나는 것이 특징이다. 초음파 검사에서는 간의 크기, 지방 침착 여부, 비장 비대, 복수 등을 확인할 수 있다. 필요시 간 조직 검사를 통해 염증과 섬유화 정도를 보다 정확히 평가한다.

치료의 핵심은 완전 금주다. 어떤 약물을 사용하더라도 음주가 지속되면 간 손상은 계속 진행된다. 중증 알코올성 간염의 경우 스테로이드나 펜톡시필린 등을 단기간 사용하기도 한다. 간경변이 진행된 경우에는 간 이식을 고려한다.

이순규 교수는 "알코올성 간질환은 단계와 관계없이 절대 금주가 중요하다. 이미 손상이 진행된 환자라도 금주를 실천하면 조직학적 호전이 가능하다"며 "반대로 금주하지 않으면 어떤 치료도 효과가 제한적"이라고 강조했다.


알코올성 지방간 초기에는 금주 후 4~6주 정도면 간 기능이 정상 수준으로 회복될 수 있다. 그러나 중기 이상의 간경변으로 진행된 후에는 금주하더라도 간 기능이 계속 악화하는 경우가 있어 조기 발견과 관리가 중요하다. 만성 음주가 지속되면 영양 결핍, 신경 장애, 금단 증상 등이 나타날 수 있어 전문적인 진료가 필요하다.

예방을 위해서는 금주, 균형 잡힌 식사, 식욕 저하 시 소량씩 자주 먹기, 알코올을 사용한 요리 및 디저트 피하기, 복수나 부종이 있는 경우 저염식 등이 권장된다. 합병증이 있는 경우 전문의 지시에 따라 단백질 섭취를 조절해야 한다.

이순규 교수는 "알코올성 간질환은 예방 가능한 질환이다. 금주가 예후를 결정하는 가장 강력한 요인"이라며 "연말 분위기에 휩쓸린 과음은 한 시즌의 문제가 아니라 간 건강 전체를 뒤흔들 수 있는 위험 신호임을 반드시 기억해야 한다"고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


