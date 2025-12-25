인스파이어, 인천보라매아동센터 아동 초청 '크리스마스 문화 체험' 진행

인스파이어 엔터테인먼트 리조트(인스파이어)가 최근 인천보라매아동센터 아동 초청해 '크리스마스 문화 체험' 진행했다.
25일 인스파이어에 따르면 지난 22일 진행된 크리스마스 문화 체험 행사는 '셰프스 키친' 뷔페 식사부터 산타 선물 증정식, 크리스마스 분위기를 느낄 수 있는 미디어아트 관람 및 컬러헌팅 활동 등으로 진행됐다.
인스파이어는 리조트 공간과 콘텐츠를 활용한 체험형 사회공헌 활동을 통해 지역 파트너십을 강화하고 있다. 특히 인천보라매아동센터와는 4년째 특별한 인연을 이어오며 보육원 아동에게 따뜻한 연말 체험을 선사해 정서적 안정을 지원하고 있다.
초청된 어린이들과 인솔교사들은 먼저 인스파이어 임직원들과 함께 오픈 키친 콘셉트 뷔페 '셰프스 키친'에서 다양한 문화권의 음식을 경험했다. 점심 식사 후에는 크리스마스 포토존에서 산타가 미리 준비한 선물을 아이들에게 전달하는 시간을 가졌다. 특히 아이들에게 전달된 선물은 따뜻한 잠옷으로, 하루의 즐거운 기억이 리조트를 떠난 이후에도 이어지기를 바라는 마음도 전달했다.
올해는 특별히 '컬러헌팅' 활동도 진행됐다. 컬러헌팅은 리조트 곳곳에 숨겨진 다양한 색을 찾아 기록하는 창의·감성 기반의 체험 프로그램으로, 아이들은 제공받은 컬러키트를 통해 인스파이어 속 다양한 컬러를 탐색하고, 자신만의 컬러 스토리북을 완성할 수 있다. 인스파이어는 컬러 테라피 형식의 교육형 CSR 콘텐츠를 통해 재미있고 자연스러운 방식으로 아이들의 감성을 자극하고, 정서적 안정과 표현력 발달에 도움을 주는 시간을 가졌다. 이 과정에서 아이들은 놀이와 휴식, 체험이 어우러진 인스파이어만의 '플레이케이션'을 자연스럽게 경험했다.
인스파이어 관계자는 "오랜 인연을 이어가고 있는 인천보라매아동센터의 아이들을 초청해 따뜻한 크리스마스의 추억을 나누고 아이들의 일상에 작은 위로와 응원이 되고자 다양한 프로그램을 진행했다"며 "지역사회에 지속가능하고 실질적인 도움을 전달하기 위해 다양한 방법을 모색해 나갈 것"이라고 말했다.