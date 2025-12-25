"포돌이·포순이와 함께 책임 있는 음주습관 독려"…광동제약, '헛개파워 스틱 젤리' 연계 음주운전 예방 캠페인 진행

기사입력 2025-12-25 16:47


"포돌이·포순이와 함께 책임 있는 음주습관 독려"…광동제약, '헛개파워 …

음주 빈도가 높아지는 연말을 맞아 광동제약이 서울강남경찰서와 함께 숙취해소제 '헛개파워 스틱 젤리'를 연계한 음주운전 예방 캠페인을 진행했다.

이번 캠페인은 '건강한 음주문화, 음주운전은 NO'를 콘셉트로, 책임 있는 음주습관과 일상 속 숙취 관리의 중요성을 전달하기 위해 기획됐다. 행사에는 경찰청 공식 마스코트 포돌이·포순이가 참여해 시민들과 직접 소통하며 자발적 동참과 공감을 이끌어냈다.

서울 삼성역 일대에서 진행된 이번 행사는 '음주운전 금지 서약 동참하기', '교통안전 아이디어 나누기', '포돌이 SNS 인증샷' 이벤트 등 다양한 참여 프로그램으로 구성됐다. 참여자 전원에게 헛개파워 스틱 젤리를 증정했으며, 선착순으로 포돌이·포순이 인형 키링도 제공해 높은 호응을 얻었다.

한편 헛개파워 스틱 젤리는 1포당 헛개나무열매추출농축액(540mg), 유산균발효마늘추출분말(1g, 사이클로알린으로서 2.8mg), 유산균 사균체(10억 Cell), 타우린(100mg) 등의 원료를 담은 젤리 타입의 숙취해소제다.

광동제약 관계자는 "연말에는 송년회와 각종 모임으로 음주 기회가 늘어나는 만큼, 음주운전 예방과 올바른 음주문화 확산을 위해 공익 캠페인을 마련했다"며, "헛개파워 스틱 젤리를 통한 간편한 숙취관리로 직장인들의 건강에 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석 '반장썰'에 어머니 사연 재조명 "母, 기부금 대신 청소..엄청 울었다"

2.

'정국 ♥열애설' 윈터, 커플타투 꽁꽁 숨겼다..당당하게 팔뚝 노출

3.

'최진실 딸' 최준희 "오늘 우리 마미 생일"..뭉클한 추억사진 공개

4.

“밤 12시에 곱창 먹고 자” 소시 효연, “여자 전현무” 소리 들은 이유는?

5.

[종합] '음악평론가' 故김영대, 갑작스러운 비보…'뉴스쇼' 측 "깊은 조의를 표한다"

연예 많이본뉴스
1.

유재석 '반장썰'에 어머니 사연 재조명 "母, 기부금 대신 청소..엄청 울었다"

2.

'정국 ♥열애설' 윈터, 커플타투 꽁꽁 숨겼다..당당하게 팔뚝 노출

3.

'최진실 딸' 최준희 "오늘 우리 마미 생일"..뭉클한 추억사진 공개

4.

“밤 12시에 곱창 먹고 자” 소시 효연, “여자 전현무” 소리 들은 이유는?

5.

[종합] '음악평론가' 故김영대, 갑작스러운 비보…'뉴스쇼' 측 "깊은 조의를 표한다"

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니 부수입 쇼킹 실체! → '이정후 6년치 연봉총액급' 1500억 육박! 스폰서에 선물 뿌릴만하네

2.

日 언론 작심 발언, 일본엔 손흥민이 없다..."사상 최강? 음바페-메시 같은 특급 선수 부재"

3.

크리스마스에 악재라니…대한항공, 주장이 사라졌다 "발목 인대 부상, 8주 공백 예상"

4.

'만년 플래툰' 한국계 김정태의 기적! 말년에 '30억 → 94억' 초대박 터뜨린 배경은

5.

"손흥민도 WOW" 원더골→'2400억 와장창' 위험 태클...판더펜 '오피셜' 공식발표, "내 다리 사이에 떨어진 것 불운"→"문자로 위로했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.