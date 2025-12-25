"연말, 연초는 여기에서" 롯데월드, 카운트다운·초대형 경품행사 진행

롯데월드가 올해의 마지막 날 카운트다운 등 다채로운 행사를 진행한다. 단순한 테마파크를 즐기는 것을 넘어 다양한 체험과 인접한 서울스카이 전망대의 특별한 경험도 함께 즐길 수 있도록 했다.
25일 롯데월드에 따르면 롯데월드 어드벤처는 2026년을 향한 희망찬 빛을 만들어가는 콘셉트의 '2026 라이트 업 카운트다운 파티'를 개최한다. 12월 31일 오후 10시부터 자정 이후인 오전 12시 10분까지 진행, 특별한 새해 맞이를 할 수 있다.
오후 10시에 시작하는 1부에서는 어드벤처의 시즌별 대표 캐릭터 및 연기자들과 함께하는 포토타임이 진행된다. 봄 시즌의 로티, 로리와 캐릭터 친구들, 여름 시즌의 삼바 연기자들, 가을 시즌 호러 공연의 피에롯과 마리오네트, 겨울 시즌의 산타와 요정 등 한 해 동안 고객들에게 큰 사랑을 받아온 캐릭터와 연기자들이 한데 모이는 이색적인 행사다. 오후 11시 30분에 시작하는 2부에서는 본격적인 새해 맞이가 시작된다. 우선, 퍼레이드 코스에서 화려한 빛의 축제 '월드 오브 라이트'가 진행된다. 이어서 카운트다운을 시작하며, 자정이 되면 DJ와 댄서들이 함께하는 일렉트로닉 라이브 파티가 열린다. 파티에는 불꽃놀이 등 화려한 특수효과까지 더해져 신나는 축제 분위기를 한껏 끌어올릴 예정이다.
'2026 라이트 업 카운트다운 파티'는 12월 31일 당일 어드벤처에 입장한 누구나 즐길 수 있다. 일정 상의 이유로 늦은 저녁 시간부터 방문해야 한다면, 행사 당일 한정 특별 판매 권종인 '애프터(After) 6 이용권(오후 6시부터의 입장권) 패키지'와 '애프터(After) 7(오후 7시부터의 입장권) 이용권'을 하는 것을 추천한다. '애프터 6 이용권 패키지'는 롯데월드 랜덤키링 1개를 증정하는 '키링 패키지'(2만 3000원)와 어드벤처 1층 회전목마에서 촬영한 폴라로이드 사진을 받을 수 있는 2인권 '포토 패키지'(4만 6000원)로 구성됐다. 기존 '애프터 4 이용권' 기준으로 키링 혹은 폴라로이드 사진 촬영권을 함께 구매했을 때 보다 최대 57.8% 할인가에 제공한다. 또한 삼성카드를 보유하고 있거나, 카카오페이를 통해 온라인 예매를 진행한다면 '애프터 7 이용권'을 2만 1000원에 구매할 수 있다.
롯데월드 어드벤처는 연말연시를 맞아 1월 18일까지 테슬라 '사이버트럭' 1대와 '미니쿠퍼' 5대를 제공하는 초대형 경품행사 '산타의 잃어버린 썰매를 찾아라!'도 진행한다. 어드벤처로 향하던 산타의 루돌프와 썰매가 갑작스럽게 사라져, 산타의 잃어버린 썰매조각을 모아준다는 설정의 이벤트다. 자동차 테마 어트랙션 4종(범퍼카·어린이 범퍼카·카트라이더 레이싱 월드·매직 붕붕카)을 찾아 '산타의 잃어버린 썰매 조각'을 모으는 스탬프 미션을 완료하면 1층 위니비니 광장에서 경품 응모권을 수령할 수 있다. 응모 당일 롯데월드 공식 앱 로그인 화면과 어드벤처 내 상품·식음 업장에서 3만원 이상 결제한 영수증을 인증하면 경품 응모권 1장을 추가로 제공한다.
롯데월드 어드벤처와 인접한 서울스카이에서는 신년 카운트다운과 해돋이 행사가 진행된다. 12월 31일에는 고객들이 한 해의 마지막 날, 서울스카이에서의 시간을 더욱 오래 즐길 수 있도록 자정 이후 오전 12시 30분까지 특별 연장 운영한다. 118층 전망층에서는 오후 11시 40분부터 카운트다운 영상이 송출되어 하늘과 가장 가까운 곳에서 새해를 맞이할 수 있으며, 1월 1일에는 해돋이 행사를 진행한다. '일출 패키지' 혹은 '프라이빗 일출 패키지'를 구매하면 해당일 오전 6시 30분부터 오전 8시 30분까지 서울스카이를 이용할 수 있다. '일출 패키지' 구매자에게는 서울스카이 입장권, 고급 떡과 음료, 소원을 직접 적어볼 수 있는 '소원패'와 서울스카이 기념품을 제공한다. '프라이빗 일출 패키지' 구매자는 '일출 패키지'의 구성과 함께 123층 프리미엄 라운지에서 떡국 반상도 즐길 수 있다.