"글로벌 ESG 평가기관 '에코바디스' 골드 등급 획득"…동아에스티, 지…

"글로벌 ESG 평가기관 '에코바디스' 골드 등급 획득"…동아에스티, 지속가능경영 성과 인정받아

기사입력 2025-12-25 17:30


"글로벌 ESG 평가기관 '에코바디스' 골드 등급 획득"…동아에스티, 지속가능경영 성과 인정받아

동아에스티가 글로벌 지속가능성 평가 기관 '에코바디스(EcoVadis)'로부터 골드(GOLD) 등급을 획득했다.

2007년 프랑스에서 설립된 글로벌 공급망 지속가능성 평가 기관 에코바디스는 전 세계 185개국 이상에서 약 15만 개 기업을 대상으로 ESG 평가를 수행하고 있다. 평가는 ▲환경 ▲노동 및 인권 ▲윤리 ▲지속가능한 조달 등 4개 부문을 중심으로 진행된다. 평가 결과에 따라 ▲플래티넘(상위 1%) ▲골드(상위 5%) ▲실버(상위 15%) ▲브론즈(상위 35%) 등급이 부여된다.

동아에스티는 환경, 노동 및 인권, 윤리, 지속가능한 조달 등 주요 부문에서 체계적인 관리와 개선 활동을 바탕으로 골드 등급을 획득하며, ESG 경영을 위한 전사적인 노력을 국제적으로 인정받았다.

동아에스티는 지난 6월 첫 지속가능경영보고서 '온(溫, ON)'을 발간하며 ESG 경영 현황과 성과를 투명하게 공개했다. 이어 7월에는 유엔글로벌콤팩트(UN Global Compact)에 가입해 인권, 노동, 환경, 반부패 등 지속가능경영의 국제 기준을 경영 전반에 이행하기 위한 노력을 강화하고 있다.

또한 10월에는 '행복세차소'를 개소해 8명의 장애인 근로자를 채용하며 사회적 취약계층인 장애인의 자립 지원과 모두가 함께 성장하는 포용의 일터를 만들기 위한 사회책임경영 활동도 적극 추진하고 있다.

동아에스티 관계자는 "이번 에코바디스 골드 등급 획득은 ESG를 기업의 핵심 경영 전략으로 삼고 지속적으로 실천해 온 결과다"며 "앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 지속가능경영을 통해 사회적 책임을 다하고, 이해관계자와 함께 성장하는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

