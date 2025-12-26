한국인 많이 찾는 日 후지산에 '욱일기' 기념품 버젓이 판매

기사입력 2025-12-26


[스포츠조선 장종호 기자] 한국 관광객도 많이 찾는 일본의 대표 관광지인 '후지산' 주변 기념품 가게 곳곳에서 욱일기가 등장해 논란이 일고 있다. 욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯한 아시아 각 국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로, 군국주의와 제국주의를 상징한다.

서경덕 성신여대 교수는 "최근 방문한 한국인 관광객들이 제보를 해 줬다"며 "후지산 주변 기념품 가게에 욱일기를 건 다양한 나무 스틱이 판매되고 있었다"고 밝혔다.

이 나무 스틱은 후지산 등산시 각 산장마다 스템프를 받는 것으로, 후지산 기념품 중 가장 인기있는 상품으로 손꼽힌다.

서 교수는 "직접 등산을 하지 않는다 하더라도 해외 관광객들이 많이 구매하는 기념품에 욱일기를 걸어 '상품화' 한다는 건 정말로 잘못한 일"이라고 지적했다.

그는 "현재 많은 해외 관광객들은 욱일기의 역사적 배경은 전혀 모른채 단지 일본의 상징물이라고 여겨 구매를 하고 있는 중"이라고 전했다.

특히 "이러한 상황을 막기 위해 욱일기의 역사적 사실에 관한 다국어 영상을 제작해 전 세계 네티즌들에게 널리 알리는 글로벌 캠페인을 펼쳐 나가도록 하겠다"고 덧붙였다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


후지산 주변 곳곳에서 판매되고 있는 욱일기 나무 스틱.  사진제공=서경덕 교수실


