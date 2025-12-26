에이션패션 프로젝트 키즈, '홀리데이 컬렉션' 출시

에이션패션(대표 박희찬) 모던 감성 캐주얼 브랜드 프로젝트 키즈(PROJECT KIDS)가 크리스마스를 테마로 한 '메리 키즈마스' 컬렉션 화보를 공개했다.
이번 화보는 아이들의 순수한 미소와 재치있는 표정 속에 스웨터 아이템을 중심으로 한 따뜻하고 포근한 무드의 홀리데이 컬렉션을 제안한다.
귀여운 강아지 그래픽이 돋보이는 '프로젝트 멍 스웨터'는 여유 있는 핏과 세탁의 용이성으로 일상복은 물론 부모와 함께 매치하는 패밀리룩(미니미룩)으로도 연출이 가능하다. 스트라이프 스웨터는 생동감 있는 컬러 조합으로, 크리스마스 파티나 가족 모임 등 특별한 연말 일정에도 잘 어울리는 스타일이다.
아우터로는 보온성과 스타일을 모두 갖춘 하이넥 밍크 퍼 자켓과 패딩 베스트를 제안한다. 하이넥 밍크 퍼 자켓은 부드러운 터치감과 은은한 광택감이 크리스마스 시즌 포인트 아이템으로 손색없으며, 패딩 베스트는 레이어드 활용이 쉬워 실용성과 스타일을 동시에 만족시킨다. 하의 아이템으로는 따뜻한 질감의 코듀로이 팬츠와 기모 데님 팬츠가 제안돼, 니트 또는 스웨터와 함께 매치하면 겨울철 데일리 룩으로 활용하기 좋다.
관계자는 "프로젝트 키즈가 제안하는 홀리데이 컬렉션은 크리스마스 파티, 가족 모임, 연말 사진 촬영 등 특별한 순간에도 어울리는 다양한 겨울 키즈룩을 제안한다"라며, "이번 화보와 함께 AI로 제작한 캠페인 영상을 공개해 시즌 감성을 보다 풍부하게 전달하고자 했다. 아이들에게 편안하면서도 세련된 크리스마스 & 연말 룩을 완성해주길 바란다" 라고 전했다.
한편, 프로젝트 키즈는 12월 10일부터 공식 인스타그램을 통해 크리스마스 이벤트를 진행한다. 겨울 화보컷을 스토리에 리그램하고 이모지 스티커로 트리를 꾸민 참가자 중 10명을 선정해 25FW 신상품을 증정한다. 자세한 내용은 공식 SNS와 온라인몰(굿웨어몰)을 통해 확인할 수 있다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com