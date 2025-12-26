유니클로, 22일부터 롯데백화점 본점에서 히트텍 팝업스토어 오픈

|
글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 12월 22일부터 내년 1월 6일까지 롯데백화점 본점 지하 1층 코스모너지 광장에서 '히트텍(HEATTECH) 팝업스토어'를 운영한다고 밝혔다.
유니클로 글로벌 브랜드 앰버서더인 배우 케이트 블란쳇(Cate Blanchett)과 테니스 전설 로저 페더러(Roger Federer)가 함께한 25FW 히트텍 캠페인의 비주얼 컷으로 눈길을 끄는 '히트텍 팝업스토어'는 방문 고객을 위한 다양한 프로모션도 진행한다. 먼저, 팝업스토어에서 제품을 구매한 고객에게 히트텍 니트 글러브, 히트텍 삭스, 유니클로 큐브 티슈 등 다양한 경품을 증정하는 즉석 이벤트를 진행한다. 이 외에도, 유니클로 공식 인스타그램 계정 게시물에 소문 댓글을 남긴 고객 중 10명을 추첨해 유니클로 모바일 상품권 3만 원권을 제공할 예정이다.
유니클로의 '히트텍 팝업스토어'는 12월 22일(월)부터 1월 6일(화)까지 롯데백화점 본점 지하 1층(을지로입구역 7·8번 통로 백화점 연결 입구)에서 운영되며, 운영 시간은 월~목 오전 10시 30분부터 오후 8시까지, 금~일 오전 10시 30분부터 오후 8시 30분까지다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com