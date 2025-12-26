유니클로, 22일부터 롯데백화점 본점에서 히트텍 팝업스토어 오픈

글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 12월 22일부터 내년 1월 6일까지 롯데백화점 본점 지하 1층 코스모너지 광장에서 '히트텍(HEATTECH) 팝업스토어'를 운영한다고 밝혔다.

히트텍은 옷으로 사람들에게 더 나은 일상을 제공한다는 유니클로의 '라이프웨어(LifeWear)' 철학이 반영된 대표 제품으로, 지난 2003년 첫 출시 이래 지금까지 전 세계 겨울 패션의 혁신을 이끌어 오며, 계속해서 새로운 소재와 다양한 컬러 및 디자인이 적용된 라인업을 선보이고 있다.

본격적인 한파가 시작되는 겨울 시즌을 맞아 기획된 '히트텍 팝업스토어'는 유동인구가 많은 곳 중의 하나인 롯데백화점 본점 지하 1층에 마련되어, 겨울철 필수 아이템으로 자리잡은 히트텍을 보다 많은 사람들이 쉽게 경험하고 구매할 수 있도록 했다. 히트텍 단독 라인업으로만 구성된 본 팝업스토어에서는 다양한 소재별 기능성과 착용감을 직접 체험해보고 제품을 선택할 수 있다.

유니클로 글로벌 브랜드 앰버서더인 배우 케이트 블란쳇(Cate Blanchett)과 테니스 전설 로저 페더러(Roger Federer)가 함께한 25FW 히트텍 캠페인의 비주얼 컷으로 눈길을 끄는 '히트텍 팝업스토어'는 방문 고객을 위한 다양한 프로모션도 진행한다. 먼저, 팝업스토어에서 제품을 구매한 고객에게 히트텍 니트 글러브, 히트텍 삭스, 유니클로 큐브 티슈 등 다양한 경품을 증정하는 즉석 이벤트를 진행한다. 이 외에도, 유니클로 공식 인스타그램 계정 게시물에 소문 댓글을 남긴 고객 중 10명을 추첨해 유니클로 모바일 상품권 3만 원권을 제공할 예정이다.

유니클로의 '히트텍 팝업스토어'는 12월 22일(월)부터 1월 6일(화)까지 롯데백화점 본점 지하 1층(을지로입구역 7·8번 통로 백화점 연결 입구)에서 운영되며, 운영 시간은 월~목 오전 10시 30분부터 오후 8시까지, 금~일 오전 10시 30분부터 오후 8시 30분까지다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com





