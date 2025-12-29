'전참시' 정우성·현빈 감동시킨 이영자의 '시래기'…풍부한 식이섬유에 '…

|
[스포츠조선 김소형 기자] 최근 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 이영자가 겨울철 제철 음식을 주제로 '유미 가맥'을 다시 한 번 오픈했다.
무청이나 배춧잎을 말려 만든 저장식품인 시래기는 주로 국·찌개·나물 형태로 많이 먹는데, 건조 과정에서 식이섬유 등이 늘어나 건강에 도움이 되는 것으로 알려져 있다.
특히 암을 억제하는 성분인 인돌(indole)류, 이소티오시아네이트(isothiocyanate) 등이 무 뿌리보다 무청에 많이 함유되어 있으며 이러한 성분들은 위암, 간암, 폐암, 췌장암, 유방암, 결장암 등을 억제하는 효과를 보인다는 보고가 나온 바 있다.
무시래기를 첨가해 유방암세포를 배양 시, 48시간 배양 후 무시래기 첨가 농도가 증가함에 따라 유의적으로 유방암 세포 증식이 억제되고 유방암 세포의 자가 사멸을 유도했다는 연구결과가 있다. 고혈압 쥐를 이용한 무시래기의 항고혈압 동물실험 결과, 5주간 5% 무시래기를 첨가한 식이를 제공한 실험군의 혈압이 대조군에 비해 23% 감소했다는 연구결과도 나왔다.
아울러 시래기의 알긴산이 중금속과 결합해 몸에서 중금속을 제거하는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있다.
