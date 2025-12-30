주선보류 '벼랑 끝 승부'…승급 막차, 누가 잡을까

2025 경정 마지막 무대(53회차)가 오는 31일과 1월 1일 미사경정장에서 펼쳐진다. 해가 바뀌지만 등급 산정은 이틀 간의 성적을 모두 반영해 결정된다. 그야말로 시즌의 운명을 가르는 최종 승부다.
경정은 전·후반기로 나뉘어 1년에 두 차례 등급 심사를 실시한다. 등급은 A1, A2, B1, B2로 구분되며, A등급에 오를수록 출전 기회가 늘어나기 때문에 시즌 막판 선수들의 수싸움은 그 어느 때보다 치열하다.
현재 최고 등급인 A1 진입 기준은 평균득점 6.18점으로 예상된다. 그보다 약간 낮은 점수였던 장수영(7기, A2), 배혜민(7기, A1), 김효년(2기, A1)이 지난 24일과 25일 52회차에서 공격적인 전술로 입상에 성공하며 안정권에 진입했다.
A2 승급 경쟁도 뜨겁다. 커트라인 예상은 평균 득점 4.95점. 한종석(8기, B2, 4.93점), 한 운(2기, B1, 4.87점), 이지은(14기, A2, 4.82점)으로 마지막 회차 출전 여부에 따라 충분히 반전을 노릴 수도 있는 상황이다.
하지만 진짜 팽팽한 승부는 주선보류 싸움이다. 현재 1기부터 16기까지 선수 가운데 평균득점 하위 7%에 해당하는 8명이 대상이다. 출주 횟수 부족으로 제외된 일부 선수를 제외하면, 성적 하위권 선수들은 말 그대로 벼랑 끝에 서 있다.
현재 위기에 놓인 선수들은 한유형(15기, B2, 김보경(16기, B1), 염윤정(16기, B2), 최진혁(13기, B1), 오상현(16기, B2), 권명호(1기, B1), 이응석(1기, B1), 신현경(9기, B1)이다. 17기 신인 선수들은 성적에 따른 주선보류 적용 대상에서 제외되었다. 이들 바로 위에서 커트라인을 형성하고 있는 선수는 조승민(15기, B2), 김태영(15기, B2), 서종원(14기, B1)은 최소한 현재 수준의 성적을 유지해야만 최악의 경우를 피할 수 있다. 주선보류가 세 차례 누적되면 은퇴로 이어지기 때문에, 이들에게는 매 경주가 생존 싸움이다.
위기에 몰린 선수들은 종종 믿기 힘든 집중력을 보여주기도 한다. 김태영은 지난 51회차(17∼18일)에 2위와 3위를 기록하며 위기에서 벗어났다. 서종원 역시 51회차 2위, 3위, 6위에 이어 52회차에서도 1위, 3위, 5위를 기록하며 숨통을 틔었다. 특히 51회차(12월 24일) 6경주가 백미였다. 가장 불리한 6코스에서 과감한 찌르기로 우승을 차지하며 쌍승식 366배, 삼쌍승식 1680배라는 이변을 만들어내기도 했다. 위기 속에서 탄생한 명승부였다.