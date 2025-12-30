경륜경정총괄본부, '대한민국 봉사와 나눔 우수사례 공모전' 공공부문 우수…

서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 지난 23일 행정안전부가 주최하고 한국중앙자원봉사센터가 주관한 '제1회 대한민국 봉사와 나눔 우수사례 공모전'에서 공공부문 우수상을 받았다.
경륜경정총괄본부는 경륜과 경정 사업을 통해 대한민국 스포츠 복지에 기여하고 있으며, 사업 수익금을 활용한 사회공헌을 단순한 후원이 아닌 지속 가능한 순환 구조로 발전시켜 왔다. 특히 사회공헌 브랜드 '온리바이 사이클(On-Re; By CYCLE)'을 구축해 건강한 나눔이 다시 사회의 활력으로 이어지는 선순환 모델을 실현하고 있다.
경륜경정총괄본부는 해당 브랜드를 중심으로 생애주기별 맞춤형 사회공헌 사업을 지속적으로 추진 중이다. 저소득층을 대상으로 유아에게는 밸런스바이크, 청소년에게는 MTB 자전거, 어르신에게는 실버카를 지원하는 '생애주기 반려자전거 및 맞춤형 이동수단 보급 사업'을 통해 건강한 삶의 기반 마련에 나서고 있다. 아울러 대국민 참여형 '장애아동 후원 라이딩 캠페인'을 운영해 시민이 자전거를 타며 적립한 마일리지를 기부금으로 전환, 저소득층 장애아동의 치료와 재활을 지원하고 있다.
경륜경정총괄본부 측은 '경륜경정총괄본부가 가장 잘할 수 있는 자전거라는 자산을 사회적 가치로 환원하고자 노력해왔다'며 '앞으로도 사회공헌사업을 지속적으로 확대해 국민과 함께 건강하고 따뜻한 사회를 만들어가겠다'고 전했다.