'구급차 속 AI', 골든타임 지킨다…'지능형 구급활동지원 플랫폼' 개발

기사입력 2025-12-30 09:00


[스포츠조선 장종호 기자] 구급차 안에서부터 응급실로 이어지기까지 환자의 신속한 치료를 돕기 위한 AI가 개발됐다.

응급실로 가기 전 구급차 안에서는 응급조치 외에도 각종 바이탈 사인을 체크하며, 수용 가능 병원을 확인해야 하고, 또 각종 기록을 응급실 의사에게 전달하는 일련의 과정에서 치료를 위한 골든타임을 놓치기 쉽다.

무엇보다 구급대원의 기억에 의존해 기록을 작성한다는 점에서 어려움이 있었다.

세브란스 심장혈관병원 심장내과 장혁재 교수는 이 같은 어려움을 해결하기 위해 소방청 R&D 과제로 추진된 '지능형 구급활동지원 플랫폼'을 개발해 1단계 연구개발을 완료하고 통합 시제품을 구현했다.

이번 1단계 연구에서는 구급대원의 현장 기록, 병원 전달 과정을 지원하기 위해 인공지능(AI) 모델을 통합하며 구급차와 응급실 간 빠른 소통에 초점을 맞췄다.

총 10종의 인공지능을 통합해 만들어낸 4가지 카테고리에는 응급 대화에 특화한 음성인식 모델을 이용한 ▲응급정보 변환 인공지능, 구급현장에서 환자의 상태 악화를 예측하는 모델 등을 통합한 ▲응급상황 예측 인공지능이 있다.

또. 응급실에서 공식적으로 환자의 중증도를 평가하기에 앞서 구급차 내 CCTV에 담긴 환자 상태를 기반으로 평가하는 사전 KTAS(pre-KTAS) 모델 등을 통합한 ▲응급환자 평가 인공지능, 환자적정 처치 가이드 모델과 이송병원 선정 모델 등을 통합한 ▲구급현장 지원 인공지능 서비스로 이뤄진다.

장 교수 연구팀이 개발한 AI 통합 모델은 구급활동일지 자동 작성, 최적 이송 의사결정 지원, 현장 사진과 평가 소견 전송까지 응급 이송에 필요한 핵심 기능을 단일 플랫폼에 구현했다.


1단계 연구개발 과정에서 모델을 실제 사용한 구급대원들은 전체적인 사용 편의성, 업무 효율과 대응 속도 향상, 신뢰도 부분에서 높은 점수를 줬다. 종합 만족도 점수에서는 1단계 연구개발 평가 기준 점수인 80점을 훨씬 웃도는 86점을 받았다.

특히 최적 이송병원 추천 기능에 대해서는 '현장에서 참고 지표로 활용할 수 있다'는 평을 했다.

연구팀은 향후 2단계에서 실제 운영 환경에서의 실증을 통해 응답 속도, 기록 부담 감소 효과, 현장-병원 간 소통 정확성, 시스템 안정성 등을 정량적으로 검증할 계획이다. 이를 바탕으로 현장 피드백을 반영한 기능 고도화도 추진한다.

장혁재 교수는 "1단계에서는 현장과 병원 간 협업에 필요한 핵심 기능을 통합하고, 10종의 인공지능 모델 고도화를 통해 현장 기록·판단·전달을 지원하는 개발 완료 수준의 기반을 확보했다"며 "무엇보다 구급차 안 구급활동 효율을 높이고 환자 상태에 대한 기록이 적절한 응급실의 의사에게 빠르게 전달돼 환자 생존율을 제고하는 것이 최종 목표"라고 말했다.

한편, 이번 과제는 장혁재 교수가 주관했으며, 한국전자통신연구원(ETRI), 한국전자기술연구원(KETI) 등이 참여기관으로 함께했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


'구급차 속 AI', 골든타임 지킨다…'지능형 구급활동지원 플랫폼' 개발
구급대원의 음성을 듣고 환자 상태에 대해 AI가 판단한 사전 'KTAS' 예시 화면(왼쪽)과 개발자인
세브란스 심장혈관병원 심장내과 장혁재 교수.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

트로트 女가수, 유부남과 엘베서 키스..상간 소송 피소 후 "나도 피해자" 선처 호소

2.

'대상' 유재석, '하차' 이이경→미주 챙긴 품격 "30번째 대상까지 노력할 것" [MBC 방송연예대]

3.

오상욱♥하루카 토요다, 열애설 맞았나..'크리스마스 럽스타' 포착

4.

백지연, '현대家 사위' 아들 결혼에 솔직 심정 "행복했지만, 내 품에 더 오래 있을 줄"

5.

김수용, 심정지 당시 현장 사진...울컥한 김숙 "임종 호흡 무서웠다"

연예 많이본뉴스
1.

트로트 女가수, 유부남과 엘베서 키스..상간 소송 피소 후 "나도 피해자" 선처 호소

2.

'대상' 유재석, '하차' 이이경→미주 챙긴 품격 "30번째 대상까지 노력할 것" [MBC 방송연예대]

3.

오상욱♥하루카 토요다, 열애설 맞았나..'크리스마스 럽스타' 포착

4.

백지연, '현대家 사위' 아들 결혼에 솔직 심정 "행복했지만, 내 품에 더 오래 있을 줄"

5.

김수용, 심정지 당시 현장 사진...울컥한 김숙 "임종 호흡 무서웠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'일본이 품은 韓 특급 유망주' 19세에 포르투갈 진출→J리그 상륙 준비 완료, 日 팬들도 "너무 기대된다" 환호

2.

韓 축구 초비상! 손흥민 돌아와야 할 판, 슈퍼컴퓨터도 인정한 '강등 확률 99.84%' 황희찬, 한국 프리미어리거 멸종 못 막나 "챔피언십 확실시"

3.

'충격' 트레이드? '대성공' 내부 발굴? 한화의 풀리지 않은 숙제…결국에 캠프 무한 경쟁에 달렸다

4.

'토트넘 454경기' 손흥민, 당신은 대체 어떤 선수였습니까...日 유망주, 고작 EPL 벤치 등장에 "역시 거물이다" 극찬 쇄도

5.

꼴찌가 지갑을 열었다…그런데 ERA 5점대에 143억원을?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.