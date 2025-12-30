"어린이 권익보호 앞장"…광동제약, '아동행복위원회' 후원

기사입력 2025-12-30 09:29


"어린이 권익보호 앞장"…광동제약, '아동행복위원회' 후원
　◇황선희 초대 아동행복위원장(과천시의회 부의장). 사진제공=광동제약

광동제약과 한국아동학대예방협회가 '아동행복위원회' 발족식을 개최했다.

한국아동학대예방협회가 주최하고 광동제약 후원으로 마련된 이번 발족식은 협회 이배근 회장을 비롯한 강동욱 부회장(동국대 법대교수) 등 회장단, 황선희 과천시의회 부의장, 김태남 민주평화통일자문회의 울산지역회의 부의장 등이 참석한 가운데 진행됐고, 황선희 과천시의회 부의장이 초대 위원장으로 위촉됐다.

아동행복위원회는 어린이의 생존·보호·발달·참여의 권리가 보장되는 사회조성을 목적으로, 주요 현안을 살피고 보호정책을 마련하기 위해 출범했다. 앞으로 아동학대·폭력·교통사고 등 위험 요소를 예방하고, 어린이가 안전하고 행복한 일상을 누릴 수 있도록 다각적인 사회공헌을 수행할 계획이다.

주요 사업으로는 ▲아동 안전보호를 위한 교육 및 캠페인 ▲어린이 안전시설 확충 ▲지역 맞춤형 보육모델 개발 ▲지역사회 안전망 구축 등을 추진한다. 특히 어린이의 목소리가 실제 정책에 반영될 수 있도록 가교역할을 하는 '아동의회', 민주시민의 일원으로 성장하기 위한 '어린이 모의투표', 탐구정신을 기르는 '어린이탐정단' 등 아동이 주체적으로 참여할 수 있는 프로그램도 함께 운영할 예정이다.

광동제약 관계자는 "이번 위원회 출범은 어린이 보호와 지원활동을 보다 체계적으로 추진할 수 있는 기반을 마련했다는 데 의의가 있다"며, "미래세대가 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



