"전통발효식품 유래 'K-유산균' 식품원료 등재…국제시장 경쟁력 강화"

기사입력 2025-12-30 09:40


"전통발효식품 유래 'K-유산균' 식품원료 등재…국제시장 경쟁력 강화"
　◇발효 미생물 2종. 출처=농식품올바로

김치, 장류 등 우리나라 전통발효식품에서 유래한 'K-유산균'이 식품원료 목록에 등재돼 다양한 식품 개발에 활용된다.

식품의약품안전처와 농촌진흥청은 루코노스톡 락티스(Leuconostoc lactis), 페디오코커스 이노피나투스(Pediococcus inopinatus) 등 유산균 2종을 식품원료 목록에 등재, 다양한 발효식품 개발을 지원한다고 밝혔다.

올해 관계기관, 학계 등 전문가로 구성된 '전통발효식품 미생물 산·학·관 협의체'에서 전통발효식품에 분포하는 유산균의 식용근거와 안전성, 국내·외 연구 및 관리 현황 등을 종합적으로 검토한 결과, '루코노스톡 락티스'와
'페디오코커스 이노피나투스'는 ▲우리 국민이 오랜기간 동안 전통발효식품을 통해 섭취해온 점 ▲생물안전등급(biosafety level), 병원성, 독소 생성, 항생제 내성 여부 등이 식품원료로 사용하기에 안전한 수준인 점 ▲국제낙농연맹(International Dairy Federation), 유럽식품안전청(European Food Safety Authority) 등 국제적으로 공인된 기관에서 식품원료로 인정하고 있는 점 등을 고려하여 식품원료 등재를 추진하게 됐다.

'루코노스톡 락티스'는 김치를 비롯하여 메주, 된장, 고추장, 간장 등에 분포하는 유산균으로, 발효과정에서 젖산 외에 초산, 이산화탄소 등을 생성하여 발효식품 특유의 풍미를 돋우는 역할을 한다.

'페디오코커스 이노피나투스'는 김치, 가재미식해 등에 분포하는 발효 미생물로, 젖산을 생성한다. 특히 숙성된 묵은지에 우세하게 분포하여 풍미를 결정짓는 미생물로 알려져 있다.

향후 전통발효식품뿐 아니라 치즈, 버터, 맥주, 와인 등 다양한 발효식품 개발에 활용할 수 있는 토착 미생물 자원으로서의 의의가 있다는 설명이다.

식약처와 농진청은 이번 식품원료 확대가 K-전통발효식품 산업 성장을 지원하고 국제시장에서 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하며, 앞으로도 양 기관이 긴밀히 협력하여 다양한 미생물 자원을 지속적으로 발굴하겠다고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

