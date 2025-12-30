"모기 덜 물리는 이유 있었네"…암·치매 취약한 혈액형 있다?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 대부분의 사람들은 헌혈이나 수혈할 때만 자신의 혈액형을 떠올린다. 하지만 최근 연구들은 혈액형이 단순히 수혈 여부를 결정하는 기준을 넘어, 각기 다른 건강상의 장점과 단점을 지니고 있다는 결과를 제시하고 있다.
그러나 나쁜 콜레스테롤 수치가 높아 심혈관 질환 위험이 크고, 뇌졸중이나 위암·췌장암 발생률이 높다는 연구 결과도 있다. 또한 스트레스 호르몬인 코르티솔이 많아 스트레스에 취약한 것으로 알려졌다.
약 12%로 우리나라에서 가장 적은 AB형은 수혈 시 모든 혈액을 받을 수 있는 '보편적 수혈자'이며, 혈장 기증에 있어서는 '액체 금'이라 불릴 만큼 중요하다. 그러나 염증과 혈관 문제, 심혈관 질환 위험이 크고, 치매 발병률이 다른 혈액형보다 높다는 연구가 있다. 특히 기억력과 사고력 저하와 관련된 위험이 두드러진다.
B형과 비슷한 분포를 보이는 O형은 누구에게나 수혈할 수 있는 '보편적 공여자'다. 심혈관 질환과 혈전 위험이 가장 낮고, 뇌졸중 발생률도 낮다는 장점이 있다. 또한 코로나19 감염 시 중증으로 발전할 가능성이 낮다는 연구도 있다. 그러나 노로바이러스에 취약하고, 위궤양 발생률이 높으며, 출혈 위험이 크다. 여성의 경우 난자 수와 질이 낮아 임신에 어려움을 겪을 수 있고, 임신성 고혈압이나 산후 출혈 위험도 상대적으로 높을 수 있다.
특정 혈액형이 '더 낫다'고 단정할 수는 없지만, 자신의 혈액형을 이해하는 것은 건강 관리에 있어 중요한 단서가 될 수 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com