복싱 챔피언 앤서니 조슈아, 교통사고로 중상…동승자 2명은 사망

기사입력 2025-12-30 11:21


복싱 챔피언 앤서니 조슈아, 교통사고로 중상…동승자 2명은 사망
교통사고 현장과 구조되는 앤서니 조슈아.  AP, 로이터연합뉴스

[스포츠조선 장종호 기자] 세계 헤비급 복싱 챔피언 앤서니 조슈아(36)가 나이지리아에서 교통사고를 당했다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 29일(이하 현지시각) 오전 11시쯤 조슈아가 탑승한 SUV는 라고스-이바단 고속도로 마쿤 구간에서 정차 중이던 트럭을 들이받았다. 차량에는 조슈아를 포함해 4명이 타고 있었으며, 뒤따르던 경호 차량이 함께 이동 중이었다. 이 사고로 동승자 2명이 숨졌다.

사고 직후 온라인에 공개된 영상에는 상의를 벗은 채 충격에 휩싸인 조슈아가 파손된 차량 안에서 구조되는 모습이 담겼다. 그는 곧바로 병원으로 이송됐으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

나이지리아 경찰은 SUV가 제한 속도를 초과해 추월을 시도하다가 도로변에 정차해 있던 트럭과 충돌했다고 전했다. 현지 언론들은 차량의 타이어가 파손되며 사고가 발생했다고 보도했다.

조슈아는 나이지리아 오군주 사가무에 가족 뿌리를 두고 있으며, 사고 당시 친척을 만나기 위해 이동 중이었던 것으로 알려졌다.

한편 조슈아는 지난 19일 미국에서 2000만 유튜버 복서 제이크 폴(28)과의 경기로 화제를 모았다.

넷플릭스가 경기를 생중계했고 폴은 대전료로 약 9200만 달러(약 1320억원)을 받은 것으로 알려졌다.

6라운드 KO패를 당한 폴은 턱뼈가 부러지고 치아가 밀리는 부상을 입었지만 전용기에서 돈뭉치가 담긴 사진을 SNS에 올리는 여유를 보이기도 했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

법원, 박나래 전 매니저 손 들어줬다…1억 원 부동산가압류 신청 인용[SC이슈]

2.

[SC이슈] 박나래X키가 망친 '나혼산', 고개 숙인 전현무→눈치 본 기안84로 성난 민심 달랠까

3.

마이큐, 가족사진 공개로 화제..김나영 "세계 최고의 남편♥" 찐 사랑 표현

4.

하고 싶은 거 다 하는 제니, 본 적 없는 '25세 인간 김제니' 공개

5.

구교환, '독립영화계 아이돌'→자타공인 '멜로장인'으로..'만약에 우리' 인생작 또 경신

연예 많이본뉴스
1.

법원, 박나래 전 매니저 손 들어줬다…1억 원 부동산가압류 신청 인용[SC이슈]

2.

[SC이슈] 박나래X키가 망친 '나혼산', 고개 숙인 전현무→눈치 본 기안84로 성난 민심 달랠까

3.

마이큐, 가족사진 공개로 화제..김나영 "세계 최고의 남편♥" 찐 사랑 표현

4.

하고 싶은 거 다 하는 제니, 본 적 없는 '25세 인간 김제니' 공개

5.

구교환, '독립영화계 아이돌'→자타공인 '멜로장인'으로..'만약에 우리' 인생작 또 경신

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최초, 역대 1위인데…상상도 못 했다, KIA도 한화도 이토록 냉정할 수가

2.

손흥민 때문에 오열한 공격수, '나도 나간다!' 팰리스 670억 영입 추진…선발 출전 기회 제한 불만

3.

이번엔 정말 미국 가는거야? 팀 코리아 향한 장밋빛 전망, 대만, 호주 배당는 과연?

4.

2-2 무승부 후 "우리가 3-2로 이겼다, 우리가 이겼어, 이겼다" 무리뉴의 여전한 혀→판정 불복…11년 연속 리그 무관 위기

5.

일상 생활까지 덮친 통증, 그래도 KS까지 완주했던 책임감…"다시 준비하겠습니다" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.