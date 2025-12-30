숙행, 상간 의혹 확산 속 SNS 댓글창 폐쇄..셀카도 삭제 '침묵 선택'

기사입력 2025-12-30 11:38


[스포츠조선 정유나 기자] 가수 숙행이 자신을 둘러싼 상간 의혹에 대해 침묵을 선택했다.

숙행은 30일 오전 자신의 SNS의 댓글 달기 기능을 막았다. 일부 게시물에서는 셀카 사진도 삭제된 것으로 확인됐다.

이는 최근 불거진 상간 의혹을 두고 네티즌들의 해명 요구와 비판 댓글이 이어지자 취한 대응으로 해석된다. 숙행은 MBN 예능 프로그램 '현역가왕3'에 출연한 모습을 올리며 최근까지 활발한 소통을 이어왔다.


논란의 발단은 지난 29일 방송된 JTBC 시사 프로그램 '사건반장'이다. 방송에서는 유명 트로트 여가수 A씨가 상간 소송에 피소됐다는 내용을 다뤘다.

제보자인 40대 가정주부 B씨는 남편과 A씨의 부적절한 관계에 대해 제보했다. B씨는 남편과 A씨가 동거 중이라는 사실을 알아냈다. 이날 공개된 엘리베이터 CCTV에는 두 사람이 포옹하고 키스를 하는 모습이 고스란히 담겼다.

결국 B씨는 지난 9월 말 내용증명을 발송하고 상간 소송도 제기했다. 이에 A씨는 B씨와의 전화 통화에서 "할 말은 없지만 나도 피해자다. 내가 일반인이면 상관없는데. 너무 죄송하다. 나도 모든 걸 다 잃는 상황이다. 내가 생계가 끊기면 부모님도 내가 모셔야 된다. 변명밖에 안 되겠지만 나도 피해를 입었다. 한 번만 봐달라. 안 그러면 난 죽어야 된다. 난 잃을 게 많은 연예인이고 내가 진짜 바보다"라며 선처를 호소했다.

방송 이후 일부 네티즌들은 '사건반장' 자료화면에 사용된 여가수의 사진이 과거 숙행이 SNS에 공개했던 의상과 유사하다고 지적했다. 현재 해당 사진은 숙행의 계정에서 삭제된 상태이며, 댓글창 역시 닫혀 있다.

