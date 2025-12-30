스타벅스, 새해 첫 컬래버레이션은 '프렌즈'와 함께!

스타벅스 코리아가 2026년 새해 첫날부터 워너브라더스 텔레비전의 인기 시트콤 '프렌즈(FRIENDS)' IP를 활용한 프로모션을 내년 2월 3일까지 진행한다.
'프렌즈'는 뉴욕 맨해튼을 배경으로 여섯 친구들의 삶과 우정을 다룬 작품으로, 10개 시즌에 걸쳐 방영된 미국의 인기 시트콤이다. 국내에서도 세대를 아우르며 즐기는 작품으로 현재까지도 많은 사랑을 받고 있다. 스타벅스는 이번 협업에서 프렌즈의 따뜻한 감성을 담아 새해에도 고객과 이웃의 일상을 잇고 소통을 나누는 지역사회의 진정한 커뮤니티 허브로서 역할을 다하겠다는 의미를 담았다.
스타벅스는 매장을 방문하는 모든 버디(단골) 고객들에게 친구 같은 친근함을 표현하고 새해의 안녕을 염원하는 마음을 담아 첫 프로모션의 슬로건을 'Happy New Year My Buddy, My Friends'로 정하고, 프렌즈 시리즈의 대표 장면을 담아낸 테마 음료, 푸드, 굿즈 등으로 고객과 함께 새해를 맞이한다.
이중 '프렌즈 얼 그레이 베리 티 라떼'는 보랏빛 폼 위에 노란색 투명 사인판을 올려 프렌즈 시리즈에서 유명한 상징인 '모니카의 대문'을 표현했다. '프렌즈 엎어진 치즈케이크'는 드라마 속 인물이 바닥에 떨어진 치즈케이크를 먹는 명장면에서 영감을 얻어 실제로 엎어진 케이크 모양으로 만들어졌다.
이밖에 '조이의 플러팅 머그', '챈들러의 고백을 부르는 칠면조 베어리스타 키체인' 등 다양한 종류의 굿즈 11종도 선보인다.
스타벅스는 이번 협업을 기념해 1월 1일부터 2월 3일까지 '프렌즈'의 각 캐릭터에 맞게 구성된 음료와 푸드를 특별한 가격에 즐길 수 있는 페어링 이벤트를 전개한다.
아울러, 오는 2월 3일까지 장충라운지R점에서 팝업 스토어를 운영한다. 주택을 개조한 장충라운지R점 고유의 공간 구조를 활용하여 마치 오랜 친구의 집에 놀러온 것 같은 따뜻한 분위기를 연출했다.모니카의 주방, 퍼플 도어 등 프렌즈 속 상징적인 공간과 명장면에서 아이디어를 얻은 공간을 마련해 가족, 친구, 연인과 사진을 찍으며 소중한 추억을 남길 수 있도록 했다. 이외에도 2월 3일까지 매일 오전 11시 30분부터 오후 4시까지 총 5회차에 걸쳐 일일 선착순 150명에게 굿즈를 증정하는 '럭키 드로우' 행사 등 다양한 이벤트를 진행한다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com