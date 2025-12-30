LG AI연구원, 'K-엑사원' 공개…오픈 웨이트 모델 '글로벌 TOP …

LG AI연구원이 30일 서울 강남 코엑스에서 과학기술정보통신부 주관 '독자 AI 파운데이션 모델 1차 발표회'에서 'K-엑사원(EXAONE)'의 성능을 공개했다.
LG AI연구원에 따르면 K-엑사원은 프런티어급 모델인 236B(매개변수 2360억 개)로 규모를 키워 개발했고, LG만의 차별화된 기술을 적용해 효율성과 성능을 강화했다. LG AI연구원만의 AI 신기술을 적용해 엑사원 4.0 대비 추론 효율성은 높인 동시에 메모리 요구량과 연산량은 줄이는 등 성능과 경제성을 동시에 확보했다. 특히 독자적인 전문가 혼합 모델 구조(MOE, Mixture-of-Expert)로 성능과 효율성을 높인 동시에 하이브리드 어텐션(Hybrid Attention) 기술을 추가해 메모리 요구량과 연산량을 70% 가량 낮췄다. LG AI연구원은 5년간 쌓아온 AI 파운데이션 모델 개발 기술력을 기반으로 'K-엑사원'을 5개월 만에 완성, 향후 조 단위의 파라미터 규모를 가진 글로벌 빅테크들의 최상위 모델들과 본격적으로 경쟁할 수 있는 모델을 개발할 계획이다
LG AI연구원 관계자는 "K-엑사원은 글로벌 최신 AI 모델 100% 이상 성능이라는 도전적인 목표를 달성했다"며 "LG만의 차별적인 기술을 기반으로 K-엑사원 성능을 지속적으로 고도화해 국가 경쟁력 확보에 기여할 것"이라고 말했다.
LG AI연구원은 이번 발표에서 미국과 중국의 프런티어급 오픈 웨이트(가중치 공개) 모델 중 비슷한 규모인 알리바바의 '큐웬3(Qwen3) 235B'를 1차 성능 목표 모델로 삼았다고도 밝혔다. 'K-엑사원'은 1차 평가 벤치마크 13종의 평균 점수에서 72.03점을 달성해 1차 목표 모델인 큐웬3 235B(69.37점) 대비 104%의 성능을 달성했다. 오픈AI의 최신 오픈 웨이트 모델인 GPT-OSS 120B(69.79점)와의 성능 비교에서도 103% 성능을 보였다.
오픈AI의 GPT-OSS 120B 모델과 알리바바의 큐웬3 235B 모델은 현재 글로벌 AI 분석 전문 기관인 '아티피셜 어낼리시스(Artificial Analysis)'의 인텔리전스 지수(Intelligence Index) 평가에서 오픈 웨이트 모델 중 글로벌 6위와 7위에 이름을 올렸다. LG AI연구원은 'K-엑사원'이 1차 평가에서 오픈 웨이트 모델 '글로벌 TOP 5'까지 노릴 수 있는 성능을 달성했다고 자평했다.
구광모 LG 대표는 최근 2026년 신년사에서 "새로운 미래가 열리는 변곡점에서는 지금까지의 성공 방식을 넘어 새로운 혁신으로 도약해야만 한다"며 "혁신을 위해서는 생각과 행동이 변해야 하며 '선택과 집중'이 그 시작"이라고 밝히는 등 AI사업에 대한 중요성을 강조한 바 있다.
LG AI연구원은 글로벌 프런티어 AI 모델을 뛰어넘는 경쟁력을 확보해 대한민국을 AI 3강 국가로 이끄는 게임 체인저가 되는 것을 목표로 하고 있다.
LG AI연구원은 "남들이 불가능하다고 여기는 수준까지 AI 기술 역량을 끌어올리고, 세상의 눈높이를 새롭게 정의하는 LG만의 혁신적 가치를 창출하고 증명하기 위해 역량을 집중할 계획"이라고 밝혔다.