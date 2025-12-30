한림대동탄성심병원, '국제두드러기우수센터' 인증 획득…국내 3번째

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교동탄성심병원(병원장 한성우) 호흡기-알레르기내과가 유럽알레르기천식연구네트워크 (GA²LEN)로부터 '국제두드러기우수센터(UCARE)' 인증을 획득했다.
UCARE 센터로 인정받기 위해서는 인프라, 진료의 질, 연구 성과 등 총 32개 항목에 달하는 까다로운 평가 기준을 충족해야 한다.
이 밖에도 매년 일정 편수 이상의 학술 논문을 발표하고 임상 시험에 참여하며, 환자와 의료진을 위한 교육 프로그램을 운영하는 등 지속적인 연구와 교육 역량까지 입증해야만 인증을 받을 수 있다.
한림대동탄성심병원 호흡기-알레르기내과 최정희 교수는 "이번 UCARE 인증은 우리 병원이 두드러기 환자들에게 국제 표준에 부합하는 최상의 진료를 제공하고 있음을 객관적으로 인정받은 것"이라며 "앞으로도 두드러기로 고통받는 환자들에게 정밀한 맞춤형 치료를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
한편 두드러기는 전 인구의 20%가 경험할 정도로 흔하지만, 증상이 6주 이상 지속된다면 '만성 두드러기'를 의심해야 한다.
만성 두드러기는 단순한 피부 발진을 넘어 심한 가려움을 반복적으로 유발하며, 입술이나 눈주위가 붓는 '혈관부종'이 동반될 경우 응급 상황으로 이어질 수 있다. 국내 만성 두드러기 환자는 약 150만명으로 추산되며, 이들은 예측 불가능한 증상 탓에 우울·불안 등 심리적 고통까지 호소하는 경우가 많다.
최 교수는 "만성 두드러기 환자의 80%는 특별한 원인 없이 면역체계 이상으로 발생하는 '만성 자발성 두드러기'"라며 "완치가 아닌 고혈압·당뇨처럼 장기적으로 약물치료를 통해 증상을 '조절'해야 하는 만성 질환으로 이해하는 것이 중요하다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
