마이리얼트립, 자체 기획 '마이리얼트립 익스클루시브' 선보여

기사입력 2025-12-30 17:46


마이리얼트립, 자체 기획 '마이리얼트립 익스클루시브' 선보여

마이리얼트립이 자체 기획한 투어 브랜드 '마이리얼트립 익스클루시브'를 출시했다고 30일 밝혔다.

마이리얼트립에 따르면 '익스클루시브'는 기획 단계부터 회사 차원에서 직접 참여, 소비자 니즈를 반영한 제품이다. 마이리얼트립은 2012년부터 축적해 온 투어 이용 데이터와 고객 피드백을 분석, 여행 수요에 비해 투어 상품 공급이 제한적인 지역을 중심으로 자체 브랜드 상품을 운영해왔다.

익스쿨루시브는 지역 전문 파트너와의 협업을 통해 상품 설계부터 일정 구성, 품질 관리까지 체계화하고 지역 특성 및 여행 목적에 따라 가이드 운영 방식을 달리 적용한 것이 특징이다. 첫 상품은 일본 나오시마와 구마모토 지역에서 선보인다. 나오시마 투어는 해당 지역과 예술 콘텐츠에 정통한 현지인 도슨트를 통해 섬의 문화적 맥락을 깊이 있게 경험할 수 있도록 구성했다. 구마모토 투어는 지역에 정통한 전문 가이드와 협업해 주요 랜드마크와 맛집, 카페 등 구마모토 시내를 밀도 있게 둘러볼 수 있도록 기획했으며, 이동 효율을 고려한 동선 설계를 통해 여행의 밀도를 높였다.

마이리얼트립은 출시를 기념해 진에어·티웨이항공 등 주요 항공사와 연계한 항공편 특가 프로모션을 진행, 한정 기간 동안 투어 예약 고객에게 항공권 할인 혜택을 적용한다.

마이리얼트립 관계자는 "다양해지는 여행 니즈에 대응해 단독 투어 상품을 지속 확대하고, 고객의 여행 경험을 더욱 풍부하게 만들어갈 계획"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

3.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

4.

김지선, '피어싱 중독' 래퍼 子 전폭 지지 "수능이 인생 전부 아냐, 하고픈 거 하길"

5.

김동완, '런닝맨'서 만난 유재석 극찬 “진흙탕도 가장 먼저…촬영장 뻣뻣함 깨는 리더”

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

3.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

4.

김지선, '피어싱 중독' 래퍼 子 전폭 지지 "수능이 인생 전부 아냐, 하고픈 거 하길"

5.

김동완, '런닝맨'서 만난 유재석 극찬 “진흙탕도 가장 먼저…촬영장 뻣뻣함 깨는 리더”

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 MLS 득점왕 경쟁 빨간불! 563골 득점 괴물 미국 상륙 가능성...“관계자 미팅, 이적 확률 70%”

2.

'드디어' 다저스, 7182억 최대어 영입 신호탄 터졌다…왜 도루왕 트레이드 버튼 눌렀나

3.

토마스 프랭크 감독 전격 경질→"이강인 사줘" 새 감독 선임, 이뤄질 조짐...英 단독 보도! "팰리스, 감독 대체자 구하는 중"

4.

'더이상 어리지 않다' 부담감은 변명일 뿐…한동희의 2026년, '아픈손가락' → 진짜 거포 거듭날까 [SC포커스]

5.

[오피셜]'韓 레전드 용병' 정성룡 영입→'환갑 직전 베테랑' 미우라도 합류, 일본에 이런 팀이 있다니...J3 후쿠시마 파격 영입 행보

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.