티니핑 콘텐츠 가득 롯데월드…한정판 굿즈와 핑크빛 식음료도 눈길

롯데월드 어드벤처가 내년 1월 1일부터는 '캐치! 티니핑' 포토존과 퍼레이드 등 다양한 신규 콘텐츠를 선보인다.
30일 롯데월드에 따르면 내년 3월 2일까지 진행하는 겨울시즌 축제 '트윙클 미라클 윈터' 기간 동안, 티니핑 콘텐츠를 확장해가며 방문객들에게 이색 경험을 꾸준히 제공한다.
우선 기존에 운영됐던 포토존을 확대한다. 어드벤처 1층 포토존에 위치한 눈꽃 보석이 가득한 '크리스탈 스노우 게이트'에는 티니핑 친구들이 찾아와 손님들을 반긴다. 맞은편 '만남의 광장'에는 무려 5m 높이의 초대형 '사뿐핑'이 자리한 '프린세스 하우스'가 관람객들의 시선을 사로잡는다. 이 외에도 티니핑 배너 등 어드벤처 곳곳에 있는 다양한 티니핑 요소들로 마치 티니핑의 세계에 발을 들인 듯한 몰입감을 선사한다.
회전목마 앞에서 고퀄리티의 인생샷을 남길 수 있는 '사진상점(유료)'에서는 이번 시즌에 한해 '티니핑 액자 프레임'을 제공한다. 롯데월드 어드벤처에서 티니핑과 함께한 순간을 시즌 한정판 프레임과 함께 기념 사진으로 남겨보자. 새해를 맞아 어린이 손님들을 위한 선물도 준비했다. 어드벤처 1층 '티니핑 트레인'을 탑승하는 모든 어린이 고객들에게 오직 롯데월드 어드벤처에서만 구할 수 있는 '티니핑 티켓 스티커'를 한정 수량으로 증정한다. 해당 이벤트는 이번 시즌 기간 상시 진행하며, 어드벤처 1층 '로티트레인 스테이션'에서 수령 가능하다.
퍼레이드도 새롭개 선보인다. 신년부터는 티니핑 캐릭터들이 등장하는 '캐치! 티니핑 퍼레이드'를 개최한다. 티니핑 주제곡 등 경쾌한 음악과 함께 티니핑 캐릭터들이 나타나 분위기를 띄우며, 티니핑 버스가 공연 중 등장해 관객들에게 환상적인 볼거리를 선사한다. '캐치! 티니핑 퍼레이드'는 매일 오후 5시, 롯데월드 어드벤처 1층 퍼레이드 코스에서 진행한다.매일 2차례(오후 12시30분, 오후 3시 30분) 티니핑 캐릭터들과 사진을 찍을 수 있는 '티니핑 포토타임'도 어드벤처 1층 만남의 광장에서 열린다.
티니핑 굿즈는 다양해졌다. 키링, 보온병 등 MZ세대의 취향을 반영한 트렌디한 소품을 비롯해 한정 수량으로 특별 제작된 '후드 담요'와 '헤어 밴드'를 선보인다. 이밖에 다양한 완구 상품들과 모으는 재미가 있는 '가챠(Gacha·랜덤 뽑기)'까지 만날 수 있다. 지난 19일부터 티니핑 테마의 식음 메뉴도 출시해 아이스크림, 솜사탕, 푸딩 등 인증샷을 불러일으키는 다양한 티니핑 간식을 즐기는 것도 가능하다. 어드벤처 1층 회전목마 옆 '크리스탈 팰리스'에서는 '핑크 파스타 세트'를 선보인다.