한국녹내장학회, 유럽녹내장학회와 학술교류 업무협약 체결…공동 연구 협력 강화

기사입력 2025-12-31 11:37


[스포츠조선 장종호 기자] 한국녹내장학회(회장 김태우, 분당서울대병원)가 유럽녹내장학회(회장 잉게보르그 스탈만스, 벨기에 루벤가톨릭대학교)와 학술교류 증대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이달 19일 진행된 업무협약 체결식에는 이은지 한국녹내장학회 총무이사(분당서울대병원)와 유럽녹내장학회 차기 회장인 루이스 핀투(포르투갈 리스본대학교) 교수 등이 참석했으며, 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)을 통해 진행됐다.

이번 업무협약에 따라 내년 6월 벨기에 브뤼셀에서 개최되는 유럽녹내장학회 학술대회에서 한국녹내장학회 주최의 심포지엄이 열릴 예정이며, 이어 11월 개최되는 한국녹내장학회 학술대회에서는 양 학회가 공동 주관하는 세션이 운영될 계획이다.

또한 양 학회는 각 학회 홈페이지에 상호 링크를 연결해 회원들이 상대 학회의 연구 동향과 학술 활동에 보다 원활하게 접근할 수 있도록 도모하고, 젊은 의료진들의 교류 방문을 통한 연구 협력도 적극 증진하기로 약속했다.

한국녹내장학회 김태우 회장은 "이번 유럽녹내장학회와의 업무협약은 한국 녹내장 연구의 우수성을 국제무대에 알리고, 글로벌 학술 네트워크를 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "특히 공동 심포지엄과 세션 운영을 통해 최신 녹내장 진단 및 치료 기술을 공유하고, 젊은 의학자들에게는 국제적인 네트워크 확대의 기회를 제공할 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다"고 전했다.

한편, 한국녹내장학회는 40년이 넘는 역사를 통해 녹내장 진단 및 치료의 발전을 선도해온 대표적인 녹내장 전문 학술단체다. 활발한 학술 활동과 교류를 바탕으로 국제적으로도 주목받는 성과들을 발표해 세계적인 학회로 자리매김했다. 나아가 단순한 학술 교류를 넘어 환자 중심의 새로운 접근을 지향하며, 녹내장 원인 규명, 진단방법 개발, 예후 예측 검사법 및 혁신적 치료방법 개발을 위한 연구를 통해 의학 발전에 기여하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




한국녹내장학회, 유럽녹내장학회와 학술교류 업무협약 체결…공동 연구 협력 …
유럽녹내장학회 잉게보르그 스탈만스 회장(왼쪽)과 한국녹내장학회 김태우 회장이 학술교류 증대를 위한 업무협약을 체결했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[속보] 안성기, 생명 위독하다..전날 응급실 이송→현재 중환자실

2.

'40세' 김재중, 공개 열애 최초 고백...'♥로 사랑꾼 면모 "24년 만나" ('재친구')

3.

“69억 빚 청산→재혼→대상까지” 이상민, 유재석·신동엽 제치고 대상 등극

4.

“뱃속에 2세가”… 김진경, ‘골때녀’ 최우수상→임신 깜짝 발표

5.

우승자 공개 임박 '흑백요리사2'도 터졌다..누적 시청수 1020만→2주 연속 글로벌 톱10 1위

연예 많이본뉴스
1.

[속보] 안성기, 생명 위독하다..전날 응급실 이송→현재 중환자실

2.

'40세' 김재중, 공개 열애 최초 고백...'♥로 사랑꾼 면모 "24년 만나" ('재친구')

3.

“69억 빚 청산→재혼→대상까지” 이상민, 유재석·신동엽 제치고 대상 등극

4.

“뱃속에 2세가”… 김진경, ‘골때녀’ 최우수상→임신 깜짝 발표

5.

우승자 공개 임박 '흑백요리사2'도 터졌다..누적 시청수 1020만→2주 연속 글로벌 톱10 1위

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니, 제발 투수만 하지마' 다저스는 절규하지만…오타니와 日스승의 생각은 달랐다

2.

"손흥민과 함께 뛰고 싶습니다!" 인기 이 정도였나…LA FC, 美선수들이 가장 뛰고 싶은 클럽 1위

3.

'토트넘 작별만 확정' 손흥민 무관 끊었던 존슨, 팰리스와 3500만파운드 이적료 합의...본머스, 애스턴빌라, 에버턴도 관심

4.

"아, 지독히 안풀리네" 황희찬, 무리한 드리블로 맨유전 선제실점 빌미 실책→부상 OUT, 우울한 2025년…울버햄튼 1-1로 비겨 '11연패 탈출'

5.

사상 첫 HOF 후보 추신수, 역사적 첫 득표…美기자 소신 "그는 개척자"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.