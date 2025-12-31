[인사] 분당서울대학교병원

장종호 기자
기사입력 2025-12-31 13:45
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
"성적 대화, 수위 높아져"…'이이경 사생활 폭로' A씨, 카톡도 꺼냈다[SC이슈]
이상민, 모두가 커리어 끝났다고 했는데..유재석 제치고 인생 역전 드라마 [종합]
허경환, 조세호 하차한 '유퀴즈' 섭외에 부담 고백 "내세울 포인트 없는데"
안성기 측 "건강 악화로 병원 이송...정확한 상태 확인 중" [공식]
[공식]아이유, 연말 맞아 2억 내놨다…올해만 9억 5천 기부
이제 한국은 안중에도 없나…WBC 앞둔 대만, "타도 일본!" 한 목소리
오타니가 왜 떠났겠나? 렌던에 549억 주고 관계 끝내기로 한 LAA, 선수 보는 안목 비용이 1조6942억
10승 예상→현실은 1승…이번에는 8승 본다! "도약 가능성 느끼게 했다"
"우리 아빠보다 나이 많으시다" 40살 차이나는 '동료' 얻은 日 신성 '화들짝'…정성룡과도 한솥밥
'깜짝 폭로' 양민혁 레알 이적, 토트넘이 거절했다! '폭발한 YANG'…118억 제안 무산→임대 조기 복귀도 없던 일로