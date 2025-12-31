체중 590kg '세계에서 가장 비만한 남성' 41세로 세상 떠나

|
[스포츠조선 장종호 기자] 한때 몸무게가 약 590kg으로 세계에서 가장 뚱뚱했던 남성이 41세로 크리스마스 이브날 세상을 떠난 것으로 알려졌다.
담당 의사는 "사망 전 며칠 동안 전신적인 합병증이 나타났다"고 설명했다.
건강을 되찾기 위해 그는 집중적인 치료 프로그램을 시작하기도 했다.
지중해식 식단을 도입해 과일과 채소 위주의 식사를 했으며, 위 소매 절제술과 위 우회술 등 두 차례 비만 수술을 받았다. 그 결과 체중의 절반 가까이를 감량해 오랜 기간 누워 지내던 생활에서 벗어나 다시 걸을 수 있게 됐다.
체중 감량은 당뇨 합병증과 심혈관계 부담을 줄이는 데 도움이 되었지만, 이미 오랜 병력으로 인해 건강은 여전히 취약했다. 그는 2020년 코로나19에 감염됐으나 극도로 위험한 상황에서도 살아남았다.
프랑코는 생전에 "내 몸을 통제할 수 없다. 매일 다이어트를 시도했지만 실패했고 절망했다"고 털어놓았다. 수술 후에는 "매일 팔을 들고일어나 물을 마시거나 화장실에 갈 수 있다는 사실만으로도 큰 행복을 느낀다. 스스로 움직일 수 있다는 것이 환상적이다"라고 말했다.
