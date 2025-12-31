'가족과 캠핑 OK' 폭스바겐 아틀라스…안락함·안전성 극대화 등 편의 높…

대형 SUV를 패밀리카로 선택하는 이들이 늘고 있다. 캠핑과 차박 등에 대한 관심과 함께 편의성과 안전성 등이 높아진 영향을 받은 것으로 보인다. 패밀리카 구매를 고려하는 소비자들이 눈여겨보는 것은 첨단 안전 사양 탑재 여부와 충돌 안전성, 쾌적한 실내 공간 등이다. 이런 의미에서 폭스바겐 아틀라스는 패밀리카로 활용할 수 있는 SUV 차종 중 하나다. 넓은 공간, 높은 활용도, 합리적 가격 등이 매력적이다.
31일 폭스바겐코리아에 따르면 아틀라스는 미국 고속도로안전보험협회(IIHS) 차량 안전도 평가에서 최고 등급인 '톱 세이프티 픽 플러스'를 획득했다. 3년 연속이다. IIHS 차량 안전도 평가는 세계에서 가장 어려운 안전 테스트로 꼽힌다. 일반적인 오프셋 충돌 테스트 외에도 극단적인 충돌 상황을 재현한 '스몰 오버랩' 충돌 테스트를 비롯해 헤드라이트와 첨단 안전사양 등 다양한 기능과 안전성을 모두 평가, 매년 가장 우수한 성적을 거둔 차량을 '톱 세이프티 픽 플러스'로 선정한다. 아틀라스는 최고 등급 획득의 핵심 관건인 중간 오버랩 전면충돌, 측면 충돌, 스몰 오버랩, 헤드라이트 평가에서 '우수' 등급을 기록했고 보행자 전방 충돌 방지 평가도 '양호' 등급을 획득했다.
아틀라스는 미국 최대 규모의 권위 있는 자동차 리뷰 채널 '카스닷컴'에서 선정한 '2025 최고의 카시트 친화 차량(2025 Best Car for Car Seats)'에도 이름을 올렸다. 카스닷컴은 미국 시장에서 출시되는 모든 승용차와 SUV, 미니밴의 카시트 장착 편의성 및 안전성을 분석해 등급을 산정하며 아틀라스는 모든 종류, 모든 방식의 카시트 설치 항목에서 A등급을 받으며 최고의 패밀리카로 인정받았다.
아틀라스는 동급 최대 수준의 실내 공간을 갖춘 게 특징이다. 폭스바겐그룹의 혁신적인 MQB 모듈러 플랫폼을 기반으로 제작된 가장 큰 모델로, 한국 시장에서 현재 시판 중인 동급 대형 SUV 중 가장 긴 5095mm의 전장을 지녔다. 전폭은 1990mm, 전고는 1780mm에 달한다.
아틀라스의 3열은 실제 탑승이 불편한 '구색 갖추기'용이 아닌, 실제 성인이 타도 충분한 레그룸과 헤드룸을 갖췄다. 3열 시트 탑승객을 위한 송풍구와 컵홀더, USB 포트도 마련, 6~7명의 성인이 동시에 탑승하고 이동할 수 있다. 아틀라스의 트렁크 용량은 기본 583L, 3열 폴딩 시 1572L, 2/3열 전체 폴딩 시 2735L로 동급 최대 수준의 공간을 자랑하며, 별도의 평탄화 작업 없이 풀 플랫 폴딩을 지원해 차박 캠핑을 즐길 수 있다.
아틀라스의 성능은 뛰어난 편이다. EA888evo4 2.0L 직렬 4기통 가솔린 터보 TSI 엔진이 탑재돼 최고 출력 273마력(PS), 최대 토크37.7kg.m의 퍼포먼스를 발휘한다. 특히 1600~4750rpm의 실용 영역대에서 최대토크를 발휘해 일상 주행에서 경쾌한 드라이빙을 체험할 수 있다.
2.0 TSI 엔진은 8단 자동변속기와 맞물려 부드러운 주행 감각을 제공하며, 4륜구동이 별도 옵션인 경쟁 모델과 달리 전자 제어식 첨단 4모션(4MOTION) AWD 시스템이 기본 탑재돼 다양한 도로 조건에서 언제나 안정적으로 구동력을 전달한다.
폭스바겐 아틀라스는 고급스러운 인테리어와 다양한 편의 기능도 갖추고 있다. 운전석에는 10.25인치 '디지털 콕핏 프로'와 '윈드쉴드 타입 헤드업 디스플레이'가 기본 적용된다. 12인치 대화면 인포테인먼트 시스템을 통해 직관적으로 차량의 주요 기능 및 시스템 제어가 가능하며, 무선 앱커넥트와 보이스 컨트롤 기능도 지원한다. 8-Way 전동 조절, 열선 및 통풍, 마사지 및 전동 럼버 서포트 기능을 제공하는 앞좌석 시트가 장착된다.
주행 전 엔진을 제어하고 차량 내부의 냉·난방 기능을 작동시켜 탑승 전 출발 준비를 마칠 수 있는 '원격 시동 기능'도 기본 탑재됐다.
아틀라스의 가장 큰 매력은 가격 경쟁력이다. 아틀라스는 2.0 TSI 4MOTION R-Line 단일 트림으로 소개되며, 시트 구성에 따라 두 가지 트림으로 출시된다. 가격은 R-Line 7인승 6770만1000원, R-Line 6인승 6848만6000원으로 책정됐다. 아틀라스의 가격대는 6000만원대로 북미 시장에서 판매 중인 동일 사양 트림과 비교해도 한국 판매가는 낮은 수준이다.